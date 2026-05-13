Vicentin: tras el incendio apagado, continúan las tareas de normalización

situación quedó controlada pasada la una de la madrugada pero las tareas siguen con el objetivo de determinar el alcance de los daños

Bomberos Voluntarios de Rosario aportaron un dron en el operativo por el incendio en Nueva Vicentin

El importante incendio en la planta que la empresa Nueva Vicentin posee en la localidad de Ricardone logró extinguirse pasada la una de la madrugada aunque continúan evaluando los daños registrados para poder normalizar el trabajo . Si bien se trataba de enfriar el área siniestrada, en la región se sentía por la mañana olor a humo producto del incendio.

La firma comunicó que desde el primer momento, alrededor de las 22 cuando se detectó el comienzo del siniestro, se activaron los protocolos internos de seguridad y se procedió a la evacuación preventiva, inmediata del personal presente en planta.

“Gracias al rápido y coordinado accionar de los equipos de emergencia, no se registraron víctimas ni personas heridas ”, explica el comunicado y agrega que el foco pudo ser controlado cerca de la una.

Actualmente, la zona del predio donde ocurrió el incidente ha sido aislada del resto de las instalaciones productivas y se continúa con las tareas de enfriamiento, inspección y evaluación de las áreas afectadas, con el objetivo de determinar el alcance de los daños y avanzar de manera segura en la normalización gradual de las actividades.

La compañía agradeció a todas las dotaciones de bomberos de Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Bomberos Zapadores de San Lorenzo, Oliveros, Timbúes, Rosario y Pérez, a las fuerzas de seguridad y a los equipos de emergencia que trabajaron durante toda la noche en las tareas de contención y control del incendio.

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También agradecieron la colaboración y solidaridad brindada por todas las compañías vecinas del cordón agroindustrial, que ofrecieron su colaboración inmediata y que incluso han contribuido aportando materiales e insumos para afrontar la emergencia, así como también al gremio y a todas las personas que acompañaron y colaboraron durante el operativo.

“En la medida que dispongamos de mayores precisiones continuaremos informando a toda la comunidad de la evolución del estado de situación y la valoración de los daños y afectación material provocada por el siniestro”, finalizó.