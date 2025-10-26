La Capital | Ovación | Central

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central lleva 13 partidos disputados en 2025 fuera del Gigante de Arroyito. El equipo de Holan ganó seis, empató seis y perdió solamente uno

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

26 de octubre 2025 · 09:00hs
Central ajustó la puntería en 2025 fuera del Gigante y consolidó a base de triunfos su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Como dice la tribuna, es un dato estadístico que no otorga título ni por eso hay que bordar una estrella en el escudo. Y también se puede decir que si Central no termina coronando con un título ya sea en el Clausura 2025 o en la Supercopa internacional, puede llegar a terminar siendo una anécdota.

Lo cierto es que en 2025, el elenco que conduce Ariel Holan salió 13 veces de su reducto y se volvió con seis victorias, seis tablas y una sola caída. Entre el Apertura y Clausura, logró 24 puntos sobre 39, con una efectividad del 61,54 %.

Hoy, es el mejor registro de su historia. Habrá que ver cómo terminan los números ya que le queda visitar a Instituto en Córdoba el próximo viernes y a Independiente en Avellaneda en la última fecha.

La campaña general de Central ayuda

No hay ningún tipo de dudas que la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y el estar a un paso de ser el mejor en la tabla anual tiene que ver mucho con estos números fuera de Arroyito.

Ya que en Génova y Cordiviola, más allá de algunas raras excepciones, suele hacer grandes campañas. De hecho, por citar dos ejemplos, con Miguel Russo, entre 2022 y 2023, estuvo 32 partidos sin derrotas como local y con Ariel Holan llegó, entre el último partido de 2024 y los primeros ocho de 2025, a nueve triunfos consecutivos en el Gigante.

Pero en los últimos años, cada salida canalla era un karma y cosechar puntos se transformaba en una odisea, algo que dio un giro de 180 grados en 2025.

Los números de Central

No es un dato menor que este año, en 13 partidos, los canallas ya juntaron la misma cantidad de victorias (6), que en todos los partidos que jugaron de visitante entre 2023 y 2024, que fueron 46. El resto fueron 16 empates y 24 derrotas. O sea que, en estos dos años, cosechó como visitante 34 puntos sobre 138 (24,63 % de efectividad).

En la Liga Profesional 2023, el equipo de Russo jugó 13 partidos como visitante y su único triunfo fue ante Huracán por 2 a 0 con tantos de Ignacio Malcorra y Alejo Veliz. Sus otras salidas fueron con siete empates y cinco caídas.

Durante la Copa Liga Profesional 2023, que fue cuando salió sólo logró sumar a tres fuera de Rosario, en Sarandí, cuando venció 2 a 1 a Arsenal (Luca Martínez Dupuy y Jaminton Campaz) en la última fecha y logró clasificar a los play off. En los otros juegos empató dos y cayó en tres ocasiones.

Ya en 2024, en la Copa Liga Profesional de ese año, su única alegría de visitante fue en el 1 a 0 ante Newell’s, en el Coloso con gol de Malcorra. En ese torneo empató 1 a 1 en Tucumán contra Atlético y perdió los otros seis.

Antes le costaba

Mientras que en la Liga Profesional 2024, de visita, ganó 3 partidos sobre 14: Deportivo Riestra 2-0 con tantos de Martínez Dupuy y Fabricio Oviedo, y Russo como DT; Gimnasia de La Plata 1 a 0 con tanto de Tomás O’Connor y Matías Lequi en el banco; y Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0 (gol de Martínez Dupuy y Holan como DT).

El año pasado, en el plano internacional, no cosechó triunfos fuera de Argentina. Entre Libertadores y Sudamericana 2024 jugó 5 veces, con dos empates (Caracas e Inter) y cayó tres veces.

Otro dato para destacar es que desde que volvió el fútbol luego de la pandemia, Central jugó 95 partidos como visitante entre todas las competencias nacionales e internacionales y sólo en 20 no le hicieron goles (21%).

En cambio, en 2025, este porcentaje se triplicó y saltó al 69% (9 veces el arco en cero en 13 salidas).

