Franco Colapinto en Mónaco: un primer ensayo que no dejó muy buenas sensaciones

El piloto argentino terminó 15° la FP1 de Mónaco, detrás de su compañero de Alpine Pierre Gasly y lejos de la punta por ahora. A las 12, la FP2 de Mónaco

Franco Colapinto sale a pista de Mónaco con el Alpine, la sexta del año de la Fórmula 1.

Franco Colapinto cumplió la primera sesión de ensayos libres en Mónaco , sexta cita de la temporada de Fórmula 1 . Y no le dejó muy buenas sensaciones, finalizando en el 15° lugar, con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en el 10° lugar, lejos de la punta. A las 12 será la segunda sesión.

La sesión fue interrumpida dos veces con bandera roja, por los accidentes de Isack Hadjar y Fernando Alonso, y a Colapinto le afectó el último porque estaba por hacer el último intento. Terminó a 366 milésimas de su compañero de equipo y lo bueno para Alpine fue que los que más giraron fueron ellos.

De todas formas, Gasly, que estuvo en el top ten, quedó a 1,860s del mejor tiempo de Charles Leclerc, mientras que el argentino fue 15° a 2,211s.

Inclusive, Checo Pérez finalizó con el Cadillac delante de Colapinto, pero hizo su giro con gomas blandas. El mexicano y Valtteri Bottas fueron los únicos con ese compuesto, mientras el resto usó gomas duras en la primera media hora y medias en la última, donde aparecieron las banderas rojas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2062876754654400773&partner=&hide_thread=false Leclerc and Hamilton top the timesheets in FP1 from Verstappen



The full first practice classification is here #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/LA53pbG5C0 — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

La primera parte, con duras

La primera media hora de los ensayos en Mónaco hubo dos etapas bien divididas para los Alpine. En la primera Colapinto dominó a Gasly y estuvo cerca del top ten, pero en la segunda Gasly fue claramente superior, sacándole casi un segundo en la mejor vuelta.

De hecho, el francés quedó 10°, mientras que el argentino fue 20°, apenas por delante del Aston Martin de Fernando Alondo y el Cadillac de Valtteri Bottas.

Colapinto fue uno de los que más giró, en 21 vueltas, mientras que Gasly hizo 19. Y en ambos casos, con las Ferrari dominando.

>>Leer más: Colapinto vuelve a Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Segunda parte en Mónaco, con accidente

Para la segunda mitad los autos empezaron a salir con gomas medias, pero duró poco por la tremenda piña de Isack Hadjar, quien perdió el Red Bull en el ingreso de la piscina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2062870092765892695&partner=&hide_thread=false "I'm sorry!"



Here is the crash which brought Isack Hadjar's FP1 to a premature end! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mkTiXR7kKT — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Solo hubo tiempo para que Kimi Antonelli se colocara por primera vez adelante, mientras Colapinto ni había salido a pista. Hubo bandera roja, por supuesto, pero no se recuperó el tiempo perdido, que fue casi de 7 minutos.

Al volver a pista Colapinto lo hizo con gomas medias y en su primer intento rápido quedó pegado a Gasly, pero con el francés haciendo el tiempo con duras. Aunque el francés mejoraría con medias, apenas recortó unas centésimas.

En el segundo intento Colapinto superaría a Gasly en 89 milésimas, pero enseguida Gasly le recortaría casi cuatro décimas. Con ambos Alpine lejos de la cima que volvía a las Ferrari.

Y no hubo más, porque esta vez Alonso se pegó a la salida del túnel y apareció una nueva bandera roja a 3 minutos del final.