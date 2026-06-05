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Franco Colapinto en Mónaco: un primer ensayo que no dejó muy buenas sensaciones

El piloto argentino terminó 15° la FP1 de Mónaco, detrás de su compañero de Alpine Pierre Gasly y lejos de la punta por ahora. A las 12, la FP2 de Mónaco

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

5 de junio 2026 · 09:30hs
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Franco Colapinto sale a pista de Mónaco con el Alpine

BWT ALPINE

Franco Colapinto sale a pista de Mónaco con el Alpine, la sexta del año de la Fórmula 1.

Franco Colapinto cumplió la primera sesión de ensayos libres en Mónaco, sexta cita de la temporada de Fórmula 1. Y no le dejó muy buenas sensaciones, finalizando en el 15° lugar, con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en el 10° lugar, lejos de la punta. A las 12 será la segunda sesión.

La sesión fue interrumpida dos veces con bandera roja, por los accidentes de Isack Hadjar y Fernando Alonso, y a Colapinto le afectó el último porque estaba por hacer el último intento. Terminó a 366 milésimas de su compañero de equipo y lo bueno para Alpine fue que los que más giraron fueron ellos.

De todas formas, Gasly, que estuvo en el top ten, quedó a 1,860s del mejor tiempo de Charles Leclerc, mientras que el argentino fue 15° a 2,211s.

Inclusive, Checo Pérez finalizó con el Cadillac delante de Colapinto, pero hizo su giro con gomas blandas. El mexicano y Valtteri Bottas fueron los únicos con ese compuesto, mientras el resto usó gomas duras en la primera media hora y medias en la última, donde aparecieron las banderas rojas.

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La primera parte, con duras

La primera media hora de los ensayos en Mónaco hubo dos etapas bien divididas para los Alpine. En la primera Colapinto dominó a Gasly y estuvo cerca del top ten, pero en la segunda Gasly fue claramente superior, sacándole casi un segundo en la mejor vuelta.

De hecho, el francés quedó 10°, mientras que el argentino fue 20°, apenas por delante del Aston Martin de Fernando Alondo y el Cadillac de Valtteri Bottas.

Colapinto fue uno de los que más giró, en 21 vueltas, mientras que Gasly hizo 19. Y en ambos casos, con las Ferrari dominando.

>>Leer más: Colapinto vuelve a Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Segunda parte en Mónaco, con accidente

Para la segunda mitad los autos empezaron a salir con gomas medias, pero duró poco por la tremenda piña de Isack Hadjar, quien perdió el Red Bull en el ingreso de la piscina.

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Solo hubo tiempo para que Kimi Antonelli se colocara por primera vez adelante, mientras Colapinto ni había salido a pista. Hubo bandera roja, por supuesto, pero no se recuperó el tiempo perdido, que fue casi de 7 minutos.

Al volver a pista Colapinto lo hizo con gomas medias y en su primer intento rápido quedó pegado a Gasly, pero con el francés haciendo el tiempo con duras. Aunque el francés mejoraría con medias, apenas recortó unas centésimas.

En el segundo intento Colapinto superaría a Gasly en 89 milésimas, pero enseguida Gasly le recortaría casi cuatro décimas. Con ambos Alpine lejos de la cima que volvía a las Ferrari.

Y no hubo más, porque esta vez Alonso se pegó a la salida del túnel y apareció una nueva bandera roja a 3 minutos del final.

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