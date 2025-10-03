Franco Colapinto cerró un viernes difícil, donde no pudo encontrar los límites al Alpine en Singapur

El piloto argentino terminó 19° el viernes en la noche de Singapur, sobre el callejero de Marina Bay. No tuvo una buena jornada y Pierre Gasly lo superó.

La mirada firme de Franco Colapinto, antes de salir a la pista de Marina Bay para la FP2 del GP de Singapur.

Franco Colapinto cerró en la 19ª posición el viernes en el circuito callejero de Marina Bay , donde el domingo se disputará la 18ª fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1, el GP de Singapur , desde las 9 hora argentina. A las 6.30 del sábado será la FP3 y a las 10 la clasificación.

Colapinto no tuvo un viernes fácil. Buscó constantemente los límites del Alpine en una pista difícil donde los errores se pagan caro y terminó lejos. De la punta, obviamente, pero también de su compañero Pierre Gasly, a casi siete décimas.

El mejor momento del viernes del argentino fue en la primera media hora de la primera tanda, donde yendo a la par de Gasly le sacó diferencias de más de medio segundo en los primeros tres intentos con gomas duras.

Después cambiaron la estrategia y, como suele ocurrir, el francés hizo su registro con gomas blandas unos diez minutos después del argentino, con una pista mucho mejor, sacándole un segundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974118972401271100&partner=&hide_thread=false "ME SIENTO BASTANTE INCONSISTENTE Y NO TENGO EL FEELING CON EL AUTO COMO OTROS FINES DE SEMANA"



Las sensaciones de Franco Colapinto sobre su viernes... ¿Podrá mejorar este sábado en la FP3 y la Qualy?



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/G841tXoAkf — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2025

En la FP2 no hubo excusas. Gasly cometió menos errores que el argentino, que hizo muy buenos parciales pero siempre le faltó uno de ellos donde perdía el tiempo.

De hecho, en su último intento, los dos primeros parciales no solo fueron los mejores suyos, sino que eran mejores a los del mejor registro de Gasly. Pero tuvo un leve roce con el muro en la penúltima curva y perdió todo. Venía para terminar arriba del francés

La sensación fue que no pudo encontrar los límites y finalizó a 2,425s del mejor tiempo de Oscar Piastri, mientras que Gasly fue 16° a 1,744s.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974115048164659359&partner=&hide_thread=false Oscar out front!



After an interrupted FP2 session, here's where all the drivers stood in the timesheets #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/vkf3DcjjYM — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

>>Leer más: Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Todo lo que pasó en la FP2 en Marina Bay

Ya de noche, sin luvia, Nico Hulkenberg fue el primero en salir a pista con gomas medias y enseguida lo imitaron los Alpine, también con el mismo tipo de caucho.

La primera referencia del alemán de Sauber fue de 1m 33,788s. El primer intento de Colapinto debió abortarlo porque lo taponó un Haas en una curva lenta. Mientras Gasly marcaba 1m 34,764s. El argentino no volvió a intentarlo sino que fue a boxes, le tocaron el ala delantera y volvió.

Cuando iniciaba vuelta rápida, Colapinto se excedió en los límites de pista apenas la arrancó y debió abortarla.

Gasly metería 1m 33,539s para su segundo intento y el argentino pudo cerrar vuelta, siempre corrigiendo el Alpine, en 1m 33,967s. Oscar Piastri marcaba el uno, con 1m 31,716s.

Otra vez, como Gasly, Colapinto paró en boxes, tocaron la carga delantera y de nuevo a pista. En ese momento George Russell se pegó de frente contra un muro, rompiendo el alerón delantero, aunque pudo volver a los pits. A 40 minutos del final, bandera roja para retirar los restos.

Como pasó en la FP1, cuando Alonso trabajó con goma media, mientras el resto ponía duras, esta vez fue el revés en el inicio y el español estaba cuarto en el parate, mostrando las buenas prestaciones del Aston Martin.

>>Leer más: https://www.lacapital.com.ar/c10221232

Después de diez minutos de parate, Colapinto salió a pista con gomas blandas nuevas, como la mayoría.

Colapinto mejoró el primer parcial, pero no en el segundo y justo se pegó Liam Lawson, y otra vez bandera roja, Gasly sí pudo completar el giro, bajando a 1m 32,585s. Antes, Esteban Ocon clavó 1m 31,491s como el mejor.

Al reanudarse la sesión, Norris pegó cuando tomó el pit lane, para evitar tocarse con Leclerc que le salió de improviso. Rompió el alerón, que se lo tuvieron que cambiar. Colapinto, de nuevo con gomas blandas usadas., a 14' del final de la tanda.

El argentino mejoró, en 1m 33,139s, a poco más de medio segundo de Gasly, que haría un nuevo intento similar: 1m 33,163s. Y los dos Alpine volverían a boxes, con Bortoletto evitando un golpe contra los muros.

A los Alpine les tocaron el ala y volvieron para el último intento, sin probar tanques llenos.

Colapinto venía bajando sus tiempos pero en la penúltima curva, donde se pegó Lawson, apenas besó el muro y perdió unas décimas que no le permitieron mejorar.

Gasly mejoró un poco: 1m 32,458s, pese a dos malos primeros parciales, al momento que Bearman y Hamilton evitaron los golpes, y Piastri clavaba lo mejor del viernes, en 1m 30,714s.

La FP1 del GP de Singapur