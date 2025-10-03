La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró un viernes difícil, donde no pudo encontrar los límites al Alpine en Singapur

El piloto argentino terminó 19° el viernes en la noche de Singapur, sobre el callejero de Marina Bay. No tuvo una buena jornada y Pierre Gasly lo superó.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

3 de octubre 2025 · 11:08hs
La mirada firme de Franco Colapinto

La mirada firme de Franco Colapinto, antes de salir a la pista de Marina Bay para la FP2 del GP de Singapur.

Franco Colapinto cerró en la 19ª posición el viernes en el circuito callejero de Marina Bay, donde el domingo se disputará la 18ª fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1, el GP de Singapur, desde las 9 hora argentina. A las 6.30 del sábado será la FP3 y a las 10 la clasificación.

La actuación de Franco Colapinto en la FP2

Colapinto no tuvo un viernes fácil. Buscó constantemente los límites del Alpine en una pista difícil donde los errores se pagan caro y terminó lejos. De la punta, obviamente, pero también de su compañero Pierre Gasly, a casi siete décimas.

El mejor momento del viernes del argentino fue en la primera media hora de la primera tanda, donde yendo a la par de Gasly le sacó diferencias de más de medio segundo en los primeros tres intentos con gomas duras.

Después cambiaron la estrategia y, como suele ocurrir, el francés hizo su registro con gomas blandas unos diez minutos después del argentino, con una pista mucho mejor, sacándole un segundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974118972401271100&partner=&hide_thread=false

En la FP2 no hubo excusas. Gasly cometió menos errores que el argentino, que hizo muy buenos parciales pero siempre le faltó uno de ellos donde perdía el tiempo.

De hecho, en su último intento, los dos primeros parciales no solo fueron los mejores suyos, sino que eran mejores a los del mejor registro de Gasly. Pero tuvo un leve roce con el muro en la penúltima curva y perdió todo. Venía para terminar arriba del francés

La sensación fue que no pudo encontrar los límites y finalizó a 2,425s del mejor tiempo de Oscar Piastri, mientras que Gasly fue 16° a 1,744s.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974115048164659359&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Todo lo que pasó en la FP2 en Marina Bay

Ya de noche, sin luvia, Nico Hulkenberg fue el primero en salir a pista con gomas medias y enseguida lo imitaron los Alpine, también con el mismo tipo de caucho.

La primera referencia del alemán de Sauber fue de 1m 33,788s. El primer intento de Colapinto debió abortarlo porque lo taponó un Haas en una curva lenta. Mientras Gasly marcaba 1m 34,764s. El argentino no volvió a intentarlo sino que fue a boxes, le tocaron el ala delantera y volvió.

Cuando iniciaba vuelta rápida, Colapinto se excedió en los límites de pista apenas la arrancó y debió abortarla.

Gasly metería 1m 33,539s para su segundo intento y el argentino pudo cerrar vuelta, siempre corrigiendo el Alpine, en 1m 33,967s. Oscar Piastri marcaba el uno, con 1m 31,716s.

Otra vez, como Gasly, Colapinto paró en boxes, tocaron la carga delantera y de nuevo a pista. En ese momento George Russell se pegó de frente contra un muro, rompiendo el alerón delantero, aunque pudo volver a los pits. A 40 minutos del final, bandera roja para retirar los restos.

Como pasó en la FP1, cuando Alonso trabajó con goma media, mientras el resto ponía duras, esta vez fue el revés en el inicio y el español estaba cuarto en el parate, mostrando las buenas prestaciones del Aston Martin.

>>Leer más: https://www.lacapital.com.ar/c10221232

Después de diez minutos de parate, Colapinto salió a pista con gomas blandas nuevas, como la mayoría.

Colapinto mejoró el primer parcial, pero no en el segundo y justo se pegó Liam Lawson, y otra vez bandera roja, Gasly sí pudo completar el giro, bajando a 1m 32,585s. Antes, Esteban Ocon clavó 1m 31,491s como el mejor.

Al reanudarse la sesión, Norris pegó cuando tomó el pit lane, para evitar tocarse con Leclerc que le salió de improviso. Rompió el alerón, que se lo tuvieron que cambiar. Colapinto, de nuevo con gomas blandas usadas., a 14' del final de la tanda.

El argentino mejoró, en 1m 33,139s, a poco más de medio segundo de Gasly, que haría un nuevo intento similar: 1m 33,163s. Y los dos Alpine volverían a boxes, con Bortoletto evitando un golpe contra los muros.

A los Alpine les tocaron el ala y volvieron para el último intento, sin probar tanques llenos.

Colapinto venía bajando sus tiempos pero en la penúltima curva, donde se pegó Lawson, apenas besó el muro y perdió unas décimas que no le permitieron mejorar.

Gasly mejoró un poco: 1m 32,458s, pese a dos malos primeros parciales, al momento que Bearman y Hamilton evitaron los golpes, y Piastri clavaba lo mejor del viernes, en 1m 30,714s.

La FP1 del GP de Singapur

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974061532267819464&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Alex Albon podría regresar a Red Bull, un movimiento que involucraría a Franco Colapinto.

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El A525 de Alpine de Franco Colapinto, en el callejero de Bakú. En Singapur se apresta a alcanzar una meta impensada cuando tomó el Williams el año pasado.

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La historia reciente de Instagram de Aníbal Colapinto y la de antes de que Franco volviera a la Fórmula 1.

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto disputará el GP de Singapur, uno de los más exigentes de la Fórmula 1.

Un exigente desafío para Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

Ver comentarios

Las más leídas

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Lo último

Central Córdoba: Estamos en un momento muy importante, en lo deportivo y en lo social

Central Córdoba: "Estamos en un momento muy importante, en lo deportivo y en lo social"

Agenda cultural en la región: tardes de aire libre y noches para bailar todos los ritmos

Agenda cultural en la región: tardes de aire libre y noches para bailar todos los ritmos

Elecciones en Newells: Julián González habló sobre la posibilidad de postergar la votación

Elecciones en Newell's: Julián González habló sobre la posibilidad de postergar la votación

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Luis Emanuel Benavídez ingresó al policlínico en 2014 y fue imputado por comercializar la droga que sacaba de su lugar de trabajo

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Gisela Scaglia: Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois
Política

Gisela Scaglia: "Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois"

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial
La Región

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador
Policiales

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Ovación
Elecciones en Newells: Julián González habló sobre la posibilidad de postergar la votación
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González habló sobre la posibilidad de postergar la votación

Elecciones en Newells: Julián González habló sobre la posibilidad de postergar la votación

Elecciones en Newell's: Julián González habló sobre la posibilidad de postergar la votación

Franco Colapinto cerró un viernes difícil, donde no pudo encontrar los límites al Alpine en Singapur

Franco Colapinto cerró un viernes difícil, donde no pudo encontrar los límites al Alpine en Singapur

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Policiales
Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Policiales

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

La Ciudad
Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
Política

En "modo motoquero", Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González denunció proscripción

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades
Política

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país
Motores

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches
Información General

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches

Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la flotilla que iba a Gaza
Política

Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la flotilla que iba a Gaza

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida
Información General

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida

Caputo viaja a EEUU para destrabar el rescate financiero del Tesoro
Economía

Caputo viaja a EEUU para destrabar el rescate financiero del Tesoro

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder
Política

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda
Policiales

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía
La Ciudad

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía