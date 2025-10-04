Una buena noticia para Franco Colapinto: mejora su posición de largada en Singapur

El piloto argentino de Alpine había quedado en el puesto 18 tras una complicada clasificación pero una decisión de la FIA sobre otra escudería lo terminó beneficiando

Una imagen que se repitió en los últimos GP de Franco Colapinto. Ahora se viene el GP de Singapur, este domingo a las 9 hora argentina.

Franco Colapinto debió domar al Alpine en Marina Bay, donde este domingo correrá su 21ª carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto largá en el puesto 16 este domingo en SIngaur, su 21ª carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto largará en el puesto 16 este domingo, cuando se corra el GP de Singapur, en el circuito callejero de Marina Bay . Si bien el piloto argentino había quedado en el puesto 18 tras una complicada clasificación, dos lugarres arriba que su compañero en Alpine Pierre Gasly, una sanción de la FIA lo terminó beneficiando. A las 9 del domingo largará entonces una fila adelante en Singapur.

En concreto , la FIA penalizó a la escudería Williams por haber realizado modificaciones en sus alerones traseros y decidió descalificar a sus pilotos Carlos Sainz y Alex Albon dado que estaban fuera de reglamento. Ya que ambos habían terminado arriba de Colapinto en la tabla de largada, terminó siendo una buena noticia para el pilarense.

“Se comprobaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los autos número 23 (Albon) y 55 (Sainz)”, fue el planteo del Delegado Técnico de F1 de la FIA, Jo Bauer. “ Ambos autos superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero” , estableció. Esta situación viola el artículo 3.10.10 g. del Reglamento Técnico, que habla sobre el DRS y establece que “en todos los puntos a lo largo de la envergadura, cuando el DRS está en estado de despliegue, las dos secciones de los perfiles del ala trasera deben tener una separación mínima de entre 9,4 mm y 85 mm”.

Qué dijo Williams sobre la sanción

En un comunicado difundido en redes sociales, Williams asumió su responsabilidad y anticipó una investigación interna para determinar cómo fue que se registró la situación.

En el texto firmado por su jefe James Vowles, se plantea que la novedad es "amargamente decepcionante" y que el equipo "en ningún momento buscó una ventaja". Incluso, se destaca que los autos habían pasado una revisión previa sin problemas.

En ese marco, desde WIiliams anticiparon que "se investigará de manera urgente" lo ocurrido.

"Tenemos un auto capaz de obtener puntos este fin de semana y haremos todo lo posible para pelear desde el fondo de la grilla mañana", destacaron.

La clasificación de Colapinto

Colapinto quedó a solo 0,207s de pasar a la Q2, mientras que Gasly tuvo un problema técnico en su último intento, pero era 109 milésimas más lento que el argentino en el primer sector, que fue el único que pudo cronometrar.

De hecho, el argentino fue más rápido en la FP3 y en los intentos clasificatorios de la Q1 y por eso remarcó su satisfacción tras la jornada del sábado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974472944102371742&partner=&hide_thread=false "ESTOY CONFORME CON LAS MEJORAS QUE HICE EN LO PERSONAL. NOS FALTA TRABAJAR EN EQUIPO Y MEJORAR EL AUTO PORQUE ESTAMOS LEJOS"



Franco Colapinto



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TwgjDkGEJb — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

La Q1 se demoró en la definición porque Colapinto al momento de lo que le pasó a Gasly estaba 15° y tres de los que estaban abajo, Yuki Tsunoda y los dos Sauber, hicieron el tiempo con bandera amarilla.

Es más, el sector de las curvas 11 y 12 donde se quedó el francés pertenecen al segundo sector y los tres hicieron sus mejores tiempos en el mismo, así que se supone que no desaceleraron.

Los comisarios deportivos, si bien demoraron el inicio de la Q2 por el análisis de las situaciones, decidieron continuar la investigación luego de la clasificación. Si lo hubieran hecho en el momento, el argentino bien pudo pasar el corte.

Colapinto, en tanto, se quejó de que el tránsito en pista le quita carga y grip, y en verdad en todo el sector 2 debió superar a Lawson, Sainz y Leclerc.

La pole finalmente quedó para George Russell, que el viernes se había pegado, seguido de Max Verstappen. Los McLaren terminaron 3° (Piastri) y 5° (Norris), con Antonelli en el medio.