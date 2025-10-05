Morena Rial presa y en huelga de hambre: "Está muy triste y no come"

La hija de Jorge Rial fue trasladada al penal de Magdalena y enfrenta dos causas judiciales. Según su abogado, atraviesa una profunda crisis emocional

Momentos de angustia y tensión atraviesa Morena Rial tras ser detenida por orden judicial y trasladada al penal de mediana seguridad de Magdalena. La hija del periodista Jorge Rial deberá permanecer tras las rejas mientras se define su situación procesal: enfrenta dos causas judiciales distintas , lo que podría derivar en dos juicios orales en su contra .

Según informaron fuentes del caso, la influencer comparte celda con otras internas imputadas por delitos de diferente gravedad. Además, vive una situación personal crítica: no puede tener consigo a su hijo Amadeo, de nueve meses , lo que habría profundizado su crisis emocional.

En las últimas horas, trascendió que Morena inició una huelga de hambre , confirmada por su abogado y amigo Alejandro Cipolla. “No está comiendo y está muy triste. Tiene una personalidad autodestructiva, este mes empezó con un problema psicológico o psiquiátrico que la llevó al desmadre”, explicó el letrado en declaraciones televisivas.

Según Cipolla, la joven estaría atravesando un cuadro de depresión y pidió a su entorno familiar que se mantenga atento a su salud mental. La situación se agravó luego de que Morena decidiera prescindir de la representación del abogado Miguel Ángel Pierri , con quien había trabajado en los primeros días tras su detención.

Las causas judiciales

De acuerdo con los magistrados que llevan adelante las investigaciones, Morena Rial está acusada de integrar una banda delictiva dedicada a robos en viviendas. El caso cobró notoriedad pública tras difundirse que fue detenida con su hijo en brazos mientras, presuntamente, participaba de un intento de robo.

El programa Sálvese Quien Pueda (América TV) abordó el caso y sostuvo que la influencer formaba parte de una estructura criminal organizada para “marcar casas”. En ese marco, algunos panelistas cuestionaron duramente su conducta y remarcaron que su apellido “no puede servir de escudo ante la Justicia”.

Por el momento, Morena Rial continuará detenida en la Unidad N° 51 de Magdalena, en el pabellón de mujeres, a la espera de que el tribunal defina su futuro judicial.

La explicación del abogado de Morena Rial tras caer presa otra vez

Luego de que Morena Rial quede detenida otra vez, su abogado, Alejandro Cipolla, reveló cómo fue el momento de su detención: “Me llegó a llamar cuando la estaban deteniendo. Ahora vamos a evaluar si se puede revertir esta cuestión de que no fue al psicólogo o por una medida alternativa que es el arresto domiciliario”, expresó el profesional en conversación con TN.

El defensor de la mediática también se expresó sobre el motivo de los incumplimientos por parte de Rial, lo que llevó a la Justicia a revocar la excarcelación. “La realidad es que el psicólogo estuvo yendo, pero no le gustó y se intentó cambiar de psicólogo y ninguno la quería atender”, explicó el abogado.

“Esa fue una gran problemática. Estuvimos llamando a miles y miles, porque fueron miles, o fuimos tres abogados llamando por teléfono, y ninguno la quería atender. Ninguno se quería ver envuelto en ningún tipo de escándalo ni nada por el estilo”, siguió Alejandro Cipolla sobre

Además, explicó que Morena Rial dejó en claro frente a la Justicia sus medios de subsistencia: “Ella no estaba trabajando, pero se había dejado que el señor (Jorge) Rial era quien la mantenía”.

La palabra de Jorge Rial

Este lunes, Jorge Rial se refirió a la detención de su hija en su programa de streaming en Carnaval. En este marco, enfatizó en que “todos son iguales ante la ley”, y que Morena debe hacerse “responsable por las decisiones de vida” que toma.

“Acaban de detener, en realidad le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. No cumplió con lo que lógicamente le exigía la justicia, hay que respetar las normas y las reglas. Te llames Morena Rial, o te llames como te llames”, comenzó el icónico conductor de TV.

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación, ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas. Mi hija tenía otras alternativas, muchísimo mejores, y eligió el camino que a mí no me gusta, que no tiene nada que ver conmigo, ni con mi hija Rocío, ni con mis nietos, ni con nadie, ni con mi familia, ni con mis amigos”, cerró Jorge Rial, sobre la situación de su hija.