Franco Colapinto largará 18° el GP de Singapur delante de Pierre Gasly y con clasificación en suspenso

El argentino partirá 18ª en Marina Bay, con mayor consistencia que su compañero Pierre Gasly. Sanciones en estudio que podrían mejorarle la posición.

Una imagen que se repitió en los últimos GP de Franco Colapinto. Ahora se viene el GP de Singapur, este domingo a las 9 hora argentina.

Franco Colapinto debió domar al Alpine en Marina Bay, donde este domingo correrá su 21ª carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto largará 18° el GP de Singapur, en el circuito callejero de Marina Bay y lo bueno fue que terminó mejor que su compañero Pierre Gasly y lo hizo en todo el sábado. Además, están pendientes posibles sanciones que podrían mejorarle la posición. A las 9 del domingo se larga en Singapur.

Colapinto quedó a solo 0,207s de pasar a la Q2, mientras que Gasly tuvo un problema técnico en su último intento, pero era 109 milésimas más lento que el argentino en el primer sector, que fue el único que pudo cronometrar.

De hecho, el argentino fue más rápido en la FP3 y en los intentos clasificatorios de la Q1 y por eso remarcó su satisfacción tras la jornada del sábado.

La Q1 se demoró en la definición porque Colapinto al momento de lo que le pasó a Gasly estaba 15° y tres de los que estaban abajo, Yuki Tsunoda y los dos Sauber, hicieron el tiempo con bandera amarilla.

"ESTOY CONFORME CON LAS MEJORAS QUE HICE EN LO PERSONAL. NOS FALTA TRABAJAR EN EQUIPO Y MEJORAR EL AUTO PORQUE ESTAMOS LEJOS" Franco Colapinto #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TwgjDkGEJb

Es más, el sector de las curvas 11 y 12 donde se quedó el francés pertenecen al segundo sector y los tres hicieron sus mejores tiempos en el mismo, así que se supone que no desaceleraron.

Los comisarios deportivos, si bien demoraron el inicio de la Q2 por el análisis de las situaciones, decidieron continuar la investigación luego de la clasificación. Si lo hubieran hecho en el momento, el argentino bien pudo pasar el corte.

También se está investigando a los dos Williams, de Alex Albon (12°) y Carlos Sainz (20°), por presunta infracción en los alerones traseros. Es más, la FIa ya determinó irregularidades y las remitió a los comisarios deportivos.

Si esto se comprueba, los Williams deberían largar 19° y 20°, y por lo tanto Colapinto ascendería al 16° lugar. Y habrá que ver qué pasa con el tema de las banderas amarillas.

Colapinto, en tanto, se quejó de que el tránsito en pista le quita carga y grip, y en verdad en todo el sector 2 debió superar a Lawson, Sainz y Leclerc.

La pole finalmente quedó para George Russell, que el viernes se había pegado, seguido de Max Verstappen. Los McLaren terminaron 3° (Piastri) y 5° (Norris), con Antonelli en el medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974478650020917649&partner=&hide_thread=false George Russell secures his first Singapore pole position, with Max Verstappen alongside him on the front row



Here's our full Quali classification #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/fwuLOsr6DJ — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

La Q2 en el callejero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974471976782827686&partner=&hide_thread=false ELIMINATED IN Q2



11. Hulkenberg

12. Albon

13. Sainz

14. Lawson

15. Tsunoda#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/tJncKnCGjY — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

La Q1 en el callejero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974465006596186447&partner=&hide_thread=false ELIMINATED IN Q1



16. Bortoleto

17. Stroll

18. Colapinto

19. Ocon

20. Gasly#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/b7YTi7IzBC — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Colapinto fue el primero en salir a pista, seguido de Gasly apenas se habilitó la pista. Y por lo tanto, fue el primero en marca la referencia: 1m 32,096s. Gasly venía más de medio segundo detrás y abortó en el último parcial. Y a boxes para poner gomas nuevas.

Sainz marcaba 1m 31,015s como el mejor en ese momento. Y Leclerc bajaba a 1m 30,940s., con Verstappen 1m 30,317s.

En el segundo intento Colapinto bajó un segundo: 1m 31,002s. Gasly hizo 1m 31,261s, 259 milésimas más lento. Hadjar se despachaba con lo mejor: 1m 30,214s. El argentino quedó a 0,788s. Al finalizar todos, estaba 14° y Gasly 18°. Norris mejoraba a 1m 29,932s.

Ultimo intento de todos, con gomas blandas nuevas. Colapinto mejoró su tiempo en 1m 30,982s, pero rozó levemente el muro en el segundo parcial después de el primero muy bueno y por dos décimas quedóa afuera de la Q2.

Gasly en tanto hizo el primer sector pero algo le pasó al Al´pine que lo dejó estacionado en la curva 11.

La FP3 en Marina Bay

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974424334841344068&partner=&hide_thread=false The top five within a TENTH of a second in FP3!!



It's close out on track, with Max Verstappen clinching the top spot on the timesheets #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/7UuSlFk54x — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

La FP2 del GP de Singapur

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974115048164659359&partner=&hide_thread=false Oscar out front!



After an interrupted FP2 session, here's where all the drivers stood in the timesheets #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/vkf3DcjjYM — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

La FP1 del GP de Singapur