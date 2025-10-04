La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto largará 18° el GP de Singapur delante de Pierre Gasly y con clasificación en suspenso

El argentino partirá 18ª en Marina Bay, con mayor consistencia que su compañero Pierre Gasly. Sanciones en estudio que podrían mejorarle la posición.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

4 de octubre 2025 · 10:25hs
Franco Colapinto debió domar al Alpine en Marina Bay

Franco Colapinto debió domar al Alpine en Marina Bay, donde este domingo correrá su 21ª carrera en la Fórmula 1.
Una imagen que se repitió en los últimos GP de Franco Colapinto. Ahora se viene el GP de Singapur

Una imagen que se repitió en los últimos GP de Franco Colapinto. Ahora se viene el GP de Singapur, este domingo a las 9 hora argentina.

Franco Colapinto largará 18° el GP de Singapur, en el circuito callejero de Marina Bay y lo bueno fue que terminó mejor que su compañero Pierre Gasly y lo hizo en todo el sábado. Además, están pendientes posibles sanciones que podrían mejorarle la posición. A las 9 del domingo se larga en Singapur.

Colapinto quedó a solo 0,207s de pasar a la Q2, mientras que Gasly tuvo un problema técnico en su último intento, pero era 109 milésimas más lento que el argentino en el primer sector, que fue el único que pudo cronometrar.

De hecho, el argentino fue más rápido en la FP3 y en los intentos clasificatorios de la Q1 y por eso remarcó su satisfacción tras la jornada del sábado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974472944102371742&partner=&hide_thread=false

La Q1 se demoró en la definición porque Colapinto al momento de lo que le pasó a Gasly estaba 15° y tres de los que estaban abajo, Yuki Tsunoda y los dos Sauber, hicieron el tiempo con bandera amarilla.

Es más, el sector de las curvas 11 y 12 donde se quedó el francés pertenecen al segundo sector y los tres hicieron sus mejores tiempos en el mismo, así que se supone que no desaceleraron.

Los comisarios deportivos, si bien demoraron el inicio de la Q2 por el análisis de las situaciones, decidieron continuar la investigación luego de la clasificación. Si lo hubieran hecho en el momento, el argentino bien pudo pasar el corte.

También se está investigando a los dos Williams, de Alex Albon (12°) y Carlos Sainz (20°), por presunta infracción en los alerones traseros. Es más, la FIa ya determinó irregularidades y las remitió a los comisarios deportivos.

Si esto se comprueba, los Williams deberían largar 19° y 20°, y por lo tanto Colapinto ascendería al 16° lugar. Y habrá que ver qué pasa con el tema de las banderas amarillas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974472944102371742&partner=&hide_thread=false

Colapinto, en tanto, se quejó de que el tránsito en pista le quita carga y grip, y en verdad en todo el sector 2 debió superar a Lawson, Sainz y Leclerc.

La pole finalmente quedó para George Russell, que el viernes se había pegado, seguido de Max Verstappen. Los McLaren terminaron 3° (Piastri) y 5° (Norris), con Antonelli en el medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974478650020917649&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: https://www.lacapital.com.ar/c10221232

La Q2 en el callejero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974471976782827686&partner=&hide_thread=false

La Q1 en el callejero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974465006596186447&partner=&hide_thread=false

Colapinto fue el primero en salir a pista, seguido de Gasly apenas se habilitó la pista. Y por lo tanto, fue el primero en marca la referencia: 1m 32,096s. Gasly venía más de medio segundo detrás y abortó en el último parcial. Y a boxes para poner gomas nuevas.

Sainz marcaba 1m 31,015s como el mejor en ese momento. Y Leclerc bajaba a 1m 30,940s., con Verstappen 1m 30,317s.

En el segundo intento Colapinto bajó un segundo: 1m 31,002s. Gasly hizo 1m 31,261s, 259 milésimas más lento. Hadjar se despachaba con lo mejor: 1m 30,214s. El argentino quedó a 0,788s. Al finalizar todos, estaba 14° y Gasly 18°. Norris mejoraba a 1m 29,932s.

>>Leer más: Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ultimo intento de todos, con gomas blandas nuevas. Colapinto mejoró su tiempo en 1m 30,982s, pero rozó levemente el muro en el segundo parcial después de el primero muy bueno y por dos décimas quedóa afuera de la Q2.

Gasly en tanto hizo el primer sector pero algo le pasó al Al´pine que lo dejó estacionado en la curva 11.

La FP3 en Marina Bay

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974424334841344068&partner=&hide_thread=false

La FP2 del GP de Singapur

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974115048164659359&partner=&hide_thread=false

La FP1 del GP de Singapur

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974061532267819464&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Franco Colapinto, en el cockpit del Alpine. El GP de Singapur, 18ª cita de la Fórmula 1 2025 se corre en la noche de Marina Bay, a las 9 del domingo.

Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Franco Colapinto se incorporó a Alpine a principios de 2025.

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Alex Albon podría regresar a Red Bull, un movimiento que involucraría a Franco Colapinto.

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El A525 de Alpine de Franco Colapinto, en el callejero de Bakú. En Singapur se apresta a alcanzar una meta impensada cuando tomó el Williams el año pasado.

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Ver comentarios

Las más leídas

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Lo último

Milei recorrió Santa Fe junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini

Milei recorrió Santa Fe junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini

Osqui Guzmán denunció que una policía le retuvo su DNI por su color de piel

Osqui Guzmán denunció que una policía le retuvo su DNI por su "color de piel"

Los disturbios en la peatonal de Santa Fe obligaron a Javier Milei a cambiar su agenda

Los disturbios en la peatonal de Santa Fe obligaron a Javier Milei a cambiar su agenda

Los disturbios en la peatonal de Santa Fe obligaron a Javier Milei a cambiar su agenda

Los cruces entre militantes libertarios y opositores impidieron que el presidente recorra la peatonal, como tenía previsto en su visita a la capital provincial
Los disturbios en la peatonal de Santa Fe obligaron a Javier Milei a cambiar su agenda
Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Milei recorrió Santa Fe junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini
Política

Milei recorrió Santa Fe junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini

Tensión entre libertarios y opositores en Santa Fe por la visita de Milei
Política

Tensión entre libertarios y opositores en Santa Fe por la visita de Milei

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Newells: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Newell's: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Ovación
Franco Colapinto largará 18° el GP de Singapur delante de Pierre Gasly y con clasificación en suspenso

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto largará 18° el GP de Singapur delante de Pierre Gasly y con clasificación en suspenso

Franco Colapinto largará 18° el GP de Singapur delante de Pierre Gasly y con clasificación en suspenso

Franco Colapinto largará 18° el GP de Singapur delante de Pierre Gasly y con clasificación en suspenso

Un último ensayo con buenas sensaciones para Franco Colapinto en Singapur

Un último ensayo con buenas sensaciones para Franco Colapinto en Singapur

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Policiales
Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

La Ciudad
Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña
Política

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial
La Región

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newells y dos nuevos jugadores del fútbol argentino
Ovación

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Elecciones en Newells: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones
Política

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Policiales

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador
Policiales

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina
Policiales

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert
Política

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
Economía

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Por Pablo Mihal
Ovación

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos