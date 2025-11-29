Franco Colapinto cometió excesos en la clasificación de Qatar, sale último y Pierre Gasly se lució

El argentino perdió sus dos primeros intentos por errores y el último no le alcanzó para salir del último lugar. Pierre Gasly fue la contracara en Alpine.

El Alpine de Franco Colapinto, en el difícil circuito de Qatar.

Franco Colapinto no pudo avanzar en la clasificación de Qatar y largará último la penúltima del año de la Fórmula 1. Su compañero de Alpine , Pierre Gasly , pasó a la Q3. El argentino asumió la responsabilidad. La carrera se larga a las 13, por Disney+ y Fox Sports. Pole de Oscar Piastri.

Después de una carrera sprint para archivar rápido, donde no pasó nada, llegó el momento de la verdad en la clasificación, donde se suponía que los Alpine no mejorarían y así fue para Colapinto. Esta vez Pierre Gasly claramente lo superó y el argentino no buscó excusas.

Gasly anduvo rápido, entró por nada a la Q2, ya que como a Colapinto en el primer intento, le sacaron el último tiempo por exceder los límites de pista.

En el segundo intento, Colapinto se excedió en la curva 10 pisando la leca por lo que su registro fue malo. El último lo dejó a 1 segundo del mejor tiempo, pero no le alcanzó para dejar el último lugar, a 0,456s del francés.

En ese último tiempo eliminado de Gasly, Colapinto fue 424s más lento en el primer sector y 192s en el segundo, pero más rápido en el tercero. Igual, no fue suficiente y el mismo argentino admitió que manejó mal.

Gasly daría el golpe en la Q2 al pasar a la Q3 por 27 milésimas sobre Nico Hulkenberg, aunque entrando 8° por delante de Leclerc y Hadjar, sin dudas un mérito enorme. Ya en la Q3 fue 9°.

La Q3 en Qatar

QUALIFYING CLASSIFICATION Piastri storms to his sixth pole of the season #F1 #QatarGP

La Q2 en Qatar

La Q1 de Qatar

Q1 CLASSIFICATION



Russell on top, Hamilton knocked out once again #F1 #QatarGP

Carlos Sainz fue la primera referencia, en 1m22,354s, Oliver Bearman lo bajó enseguida a 1m 21,644s. Y Fernando Alonso clavó 1m 20,900s.

Mientras que Gasly y Colapinto quedaron separados por solo 20 milésimas en su primera referencia. Pero le sacaron el tiempo al argentino por excederse de los límites de pista en el último parcial. El Alpine de Franco a boxes, con el francés 17°, haciendo un segundo intento en que no mejoró.

En los intentos de todos, las Ferrari estaban afuera, como los Alpine y Esteban Ocon, al que también le quitaron el tiempo.

Gasly metió un tiempazo bárbaro para dejarlo segundo, a solo 0,078s de Isack Hadjar, entonces el más rápido. El tiempo del francés: 1m 20,681s, mientras que Colapinto, en su nuevo intento, quedaba último con 1m 22,378s.

En los dos intentos el argentino se excedió mucho. En el segundo, si bien no salió de los límites de pista, sí piso la leca de la curva 10 que lo retrasó mucho.

Los McLaren empezaron a marca territorio con el 1-2 a 2 minutos del final, donde Colapinto volvió a pista con gomas nuevas.

Colapinto al fin pudo cerrar una vuelta que apenas le sirvió para ser 19°, pero Ocon lo superó y lo dejó último, a menos de un segundo de Russell.

Gasly se metía 5° pero se excedió en los límites y le sacaron el tiempo. El que tenía le alcanzó para ser 15°.