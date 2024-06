Fillol le marcó la cancha a De Paul: "No digas que sos el mejor"

“Que me perdonen todos, pero hicimos la mejor selección que tuvo nuestro paí s. No lo digo desde el ego, ni muchos menos. Creo que la selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había , al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)”, había dicho De Paul.

Sobre si le molestó la declaración del actual jugador de la selección, el Pato (campeón del mundo 1978) aseguró: “No, se lo atribuyo a la parte emocional de él. Ser campeón del mundo es un privilegio, no es para cualquiera . Su juventud y todo eso. Yo no vi nada de maldad “.

Luego, recordó el mensaje público que dio en su momento en medio de la polémica. “Yo dije ‘no nos lastimemos’. Yo tengo un concepto muy fuerte: no digas que sos el mejor, no digas que sos único. Hay alguien que es más sabio que nosotros, que es el tiempo. El tiempo te va a demostrar si fuiste el mejor o no. No hay ningún tipo de duda”, afirmó.