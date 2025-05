Fernando Cardozo: "Soy autocrítico, en Newell's no me fue bien"

Si hay algo que reconocer Fernando Cardozo es que nunca puso excusas a la hora de analizar su rendimiento con la camiseta de Newell's. "Siendo autocrítico, no me fue bien" , contó el paraguayo en declaraciones al programa "La Gran Jugada" por Rock & Pop de su país.

