Fernando Belluschi: "Vengo a entregar todo y a pelear cosas importantes con Newell's"

Además reconoció: “Mi deseo siempre fue volver bien. Creo que me encuentro en una edad quizás un poco elevada para lo que cree que la gente, pero me siento muy bien físicamente y de la cabeza. Tengo muchas ganas de estar ya vistiendo otra vez la camiseta del club y estoy muy ilusionado con este año que hay muchas competencias”.

El reencuentro con el mundo Newell’s lo movilizó. “La verdad es que cuando entré al predio de Bella Vista fue una alegría grande. Por suerte está todo muy cambiado, las canchas muy verdes y un hotel de primer nivel. En otra época no estaban esas condiciones. La verdad es que el club está muy cambiado. Yo venía hablando con algunos compañeros pero reencontrarme con el mismo escudo en el pecho fue diferente. Encontré compañeros y gente querida, como los utileros. Son todas buenas sensaciones que se van sumando para tener más confianza y muchas más ganas de estar presente lo antes posible”, enfatizó.

77043640.jpeg.thumb.jpg Confianza. Belluschi busca convertirse en una opción válida para el Newell’s de Kudelka.

En lo futbolístico dejó claro que su deseo es aportar soluciones en la cancha. “Obvio que vengo a competir sanamente con todos. El primer día que hablé con el entrenador quedó clara la idea que él tiene y las ganas que yo tengo. Vengo a sumar y a aportar mi experiencia y estilo de juego al equipo. Eso se verá en la cancha y el que va a determinar si me toca jugar o no es el entrenador. La verdad que es vengo a disfrutar y a pertenecer otra vez a este grupo, a este club y a pelear cosas importantes, que es lo que Newell’s debe hacer cada año”.

Se viene el partido ante Boca y Belluschi avisó que está a disposición de Kudelka si lo necesita: “Está todo en condiciones desde los papeles para que pueda jugar, yo estoy entrenando a la par del grupo. Me costó un poquito los primeros días porque hacía un tiempo que no tenía entrenamiento con un plantel. Pero ya estoy para ser tenido en cuenta por el entrenador cuando así lo disponga y ese es mi deseo también”.

En cuanto a su rol dentro de la cancha dejó abiertas varias posibilidades. “Mi posición depende de cómo se pare el equipo, el sistema y el rival. En mi caso puedo adaptarme a jugar un poco más atrás para armar y luego llegar sin pelota. Pero también la verdad es que me gusta jugar cerca del área rival y aprovechar el remate desde afuera. Me adapto a cualquier posición y me siento cómodo. Después se verá con el correr del tiempo qué posición es la que me encuentra el entrenador”, explicó.

Y amplió: “Puedo aportar en el juego el pase para romper líneas, la idea es recibir siempre en espacios donde pueda dañar al rival y probar con el remate desde afuera del área. Es lo que hice siempre, pero ahora quizás me fui para el lado del último pase, la pausa y pensar un poco más”.

De cara al domingo admitió que “hay que estar listos para un partido difícil como Boca, pero confiados en que con el estilo de juego que tenemos vamos a poder lograr mejores partidos que el de Vélez”.