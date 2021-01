En el caso de Gentiletti, si bien desde el club no hubo ninguna comunicación oficial, se sabe que el defensor presenta dolor en una de sus rodillas. Esto obligó a que le realizaran una resonancia para evaluar el alcance de la dolencia. Hoy volverán a evaluarlo para ver los pasos a seguir. Sin tantas precisiones, a veces el hermetismo también es una señal.

“Hay muchos equipos que están sufriendo las lesiones. Esperamos tener una buena pretemporada para poder equiparar las cargas y descansos”, dijo Kudelka en conferencia después de la caída ante Vélez. Y es una realidad. Pero tampoco es normal que se caigan tantos soldados. Algunos, está claro, fueron por intervención de los rivales, como pasó con Scocco y Aguerre ante Boca (ver aparte), sólo por citar dos casos. Pero en otros, el meollo de la cuestión está en que la pretemporada no fue tan satisfactoria como se esperaba. Podrá ser por los contratiempos de la pandemia, por los cambios de fechas, por la falta de competencia durante tanto tiempo (más de 7 meses), quién sabe. Lo cierto es que hoy Newell’s lo está sufriendo más que nadie.

Y a la vuelta de la esquina tiene que hacerle frente al Racing de Becaccece buscando una victoria (o incluso un empate) y esperando una mano de Godoy Cruz ante Vélez. ¿Qué hará Kudelka? La primera carta del mazo para reemplazar a Julián Fernández es la de Juan Sforza. Y si no llega Gentiletti, aparece en escena el ex Aldosivi Manuel Capasso. Las próximas horas serán claves para comenzar a conocer el molde del once que buscará quedarse con el uno del grupo.

Scocco está volviendo

En el regreso a los entrenamientos hubo una gran noticia para los hinchas rojinegros y tiene que ver con que Ignacio Scocco volvió a hacer fútbol a la par de sus compañeros. Si bien fue un trabajo informal, Nacho está evolucionando mejor de lo esperado de la fractura de clavícula y ya hay quienes se lo imaginan teniendo minutos en una eventual final frente a Central (si es que clasifica) por la fase Complementación. Claro que primero debe acceder a esa instancia.

76852942.jpeg Luche y vuelve. Nacho Scocco participó de un rato de fútbol informal mientras sigue evolucionando tras la fractura de clavícula.

El oriundo de Hughes se fracturó el 29 de noviembre en el comienzo del encuentro ante Boca, cuando fue a disputar una pelota en campo xeneize y Campuzano lo empujó, provocando que el goleador cayera mal sobre su hombro izquierdo. También frente a ese rival, aunque como local, perdió a Alan Aguerre por una luxación de codo que sufrió por un golpe de Carlos Tevez.

El cuerpo médico tendrá la tarea de evaluar el día a día de Nacho y ver cómo evoluciona dentro del verde césped. Pero la última palabra la tendrá Frank Kudelka. Scocco estuvo el domingo en el Coloso Marcelo Bielsa junto a Gabriel Heinze, observando la derrota de la lepra ante Vélez por 1 a 0.