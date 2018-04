El traspié contra Racing generó automáticamente una onda expansiva puertas hacia adentro. Los integrantes de la mesa chica de la comisión directiva de Central citaron a Leo Fernández a una reunión de carácter urgente en el mismo estadio mundialista cuando la adrenalina aún seguía en aumento. En el cónclave se expresaron algunos temas puntuales y le pidieron explicaciones de este mal momento futbolístico del equipo. A juzgar por las declaraciones que recabó este medio anoche, todo indica que los dirigentes expusieron como uno de los sólidos argumentos el porqué el equipo bajó tanto y se fue desinflando desde que el actual DT lo agarró. A eso hay que sumarle que no perciben mejora a corto plazo. Sin embargo, la pregunta que se siguen haciendo algunas voces de peso es si el entrenador podrá revertir el cuadro de situación de verdad. Por eso es que esta tarde habrá una nueva reunión en la sede de la calle de Mitre al 700 entre los dirigentes canallas. Luego se sabrá si tomarán alguna determinación con relación a la continuidad del entrenador.Según declararon algunos directivos, muchos de ellos están preocupados porque el equipo no da señales de recuperación. No muestra una idea clara y tampoco están convencidos de que Leo pueda revertir esta situación en el corto plazo. Siempre, en estos casos, las responsabilidades son compartidas.Leo Fernández es responsable de todo como los jugadores y dirigentes, pero es el máximo responsable en cuanto al funcionamiento del equipo. Por eso cada cual tiene que hacer un mea culpa y sincerarse para encarar lo que resta de la Superliga.El cuestionamiento que le pusieron sobre la mesa al entrenador canalla radicó en varios puntos. Uno de ellos es que de los últimos nueve partidos, el equipo apenas sumó dos victorias, cosechó tres empates y sumó cuatro derrotas. Pero la forma en qué se perdió es lo que más preocupa. Además los bajos rendimientos de la mayoría de los jugadores. También está bajo sospecha la preparación física del equipo."Se lo llamó porque es preocupante el tema de los rendimientos. En su momento también nos ocupaba, pero al menos obteníamos resultados positivos. Hoy en día ni eso logramos. También es verdad que las explicaciones no convencieron a todo el mundo", afirmó uno de los miembros que estuvo en el cónclave realizado en el estadio mundialista.En realidad, de los directivos que estuvieron presentes, hubo dos que mostraron un pensamiento más crítico sobre la situación del entrenador. Ellos son los vicepresidentes Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni. De no ser porque esta gestión pondera ante todo el intercambio de opinión para alcanzar el consenso, Leo Fernández ya no sería más el DT de Central.Otra de las voces dirigenciales consultadas por este medio agregó en off que "estuvimos reunidos desde que terminó el partido hasta recién (pasadas las 22). Estamos muy preocupados, esa es la verdad. Hay que seguir hablando y pensar en frío que decisión vamos a tomar", remarcó sin entrar en más detalles.La práctica de hoy será matinal porque el sábado Central tiene otra parada muy compleja por la Superliga. Deberá visitar a Defensa y Justicia, que viene en alza. No obstante, el único que estará en el country como es habitual será el director deportivo Mauro Cetto, al menos es lo que señalaron desde Arroyito.Sin embargo, por la tarde habrá un nuevo encuentro entre la mesa directiva en la sede de calle Mitre al 700. "Nos reuniremos porque estamos muy preocupados. La idea es seguir analizando este caso y luego ver si se toma alguna decisión más", deslizó un directivo, quien optó por mantenerse en el anonimato."Las dudas están puestas en si el entrenador podrá revertir esta situación. Lo cierto es que se nota un cambio en el equipo porque se percibe que no es el mismo. Hay una merma importante en las últimas fechas. Desde que agarró no es el mismo", puntualizó a su turno una fuente auriazul.El operativo de la dirigencia es tratar de desgastar a Leo y que sea él el que dé un paso al costado. Sobre todo porque se vienen meses en los que la política se meterá cada vez en la campaña que realice el equipo. Es todo un dato que en octubre serían las elecciones. También los dirigentes canallas quieren ver cómo reaccionará el entrenador de ahora en más. De no haber una decisión, el partido contra Defensa y Justicia será el punto límite para Leo. Porque si llega a ese encuentro y lo pierde, entonces sí la comisión directiva tomaría la decisión de destituirlo."No creemos que se vaya a tomar una determinación mañana (hoy). Se charlará para ver si el entrenador puede revertir esto. Porque se ve que no hay una idea de juego además. Es un tema delicado que amerita ser cautos y analizar cada cosa porque lo que está en juego es la salud de Central", cerró otra fuente calificada, que a su vez dejó claro que Leo Fernández está en la cuerda floja.Está claro que si no se va, el sábado sería el límite.

"Deseamos revertir esto"

Leonardo Fernández atendió anoche el llamado de Ovación sin dudar. No obstante, fue contundente con sus palabras y firme a la hora de soltar lo que sentía en ese preciso y delicado momento. "Sí, tuvimos una charla con los directivos en el estadio. Hablamos de todo un poco. Hay preocupación y eso es lógico. Nosotros somos los primeros que deseamos revertir esto. Queremos dirigir los cuatro partidos que nos quedan y luego hablaremos. Mucho más para contar en este instante no tengo", sostuvo con determinación el entrenador canalla, quien hoy temprano estará dirigiendo al equipo "porque el sábado tenemos un partido bravo contra Defensa y Justicia en Florencio Varela". En tanto, cuando se lo consultó sobre si estaba citado para esta tarde, ya que los dirigentes se congregarán nuevamente, el DT dijo antes de dar por finalizado el contacto que "no me avisaron nada".