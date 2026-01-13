Central: el equipo de Jorge Almirón mostró su primer bosquejo y ahora juega dos amistosos más

Central sigue entrenando en Arroyo Seco con la mira puesta en Belgrano. El miércoles enfrentan a Almirante Brown y el sábado 17 contra Sarmiento.

Jorge Almirón mostró sus primeras cartas como DT de Central y ya piensa en lo que viene.

A pocos días del inicio del Apertura, el Central de Jorge Almirón va tomando forma. Es cierto que hasta ahora apenas si hubo un puñado de prácticas y un solo ensayo futbolístico. Pero igual flota la sensación de que tanto las formas como los nombres de los protagonistas del Central 2026 serán casi los mismos que utilizaba Ariel Holan

Tanto es así que, aunque quedan un par de amistosos por delante, todo indica que seguiría como dibujo táctico base el 4-2-3-1, y que los protagonistas del equipo 2025 podrían sostenerse. Aunque algunos la tendrán más difícil que otros. En particular, los que buscarán defender su lugar compitiendo con los que llegaron hasta ahora a Arroyito como refuerzos: Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro.

La “chapa” obtenida por Rosario Central en 2025, la del equipo que más puntos sumó en toda la temporada, ubica a Almirón en la tentadora posición de “tocar poco”. Además, en cuanto a lo nominal, solo se fue Ignacio Malcorra. Y se incorporaron tres jugadores como refuerzos, todos ellos con alta chance de empezar el torneo como titulares.

Es más, el chileno Pizarro ya lo hizo en el primer amistoso, en este caso aprovechando la vacante que dejó Ignacio Malcorra.

El sistema táctico contra Villa Dálmine

La primera prueba de esta idea inicial de “tocar poco” se vio claramente en el primer ensayo de pretemporada, el último domingo frente a Villa Dálmine en Arroyo Seco. Allí ya apareció en escena el conocido 4-2-3-1, que tantas satisfacciones le dio en su momento a Miguel Ángel Russo, primero, y al profesor Holan, más tarde. Tácticamente, seguro habrá variantes respecto del ciclo anterior. Pero parece que el esquema inicial será el mismo.

Donde habría cambios más notorios respecto del ciclo anterior, al menos en el arranque del torneo, sería en lo nominal. Y eso tiene que ver con la jerarquía de los que se sumaron como refuerzos. Aunque es cierto que en el primer amistoso Almirón mantuvo en el once inicial a casi a todos los que venían jugando.

De los que llegaron, Pizarro fue el único que jugó entre los titulares. El chileno cumplió el rol de “doble cinco”, ocupó el lugar de Malcorra, que ya firmó con Independiente. Mientras que Ledesma y Ávila tomaron parte del segundo ensayo.

Los próximos amistosos de Central

En los entrenamientos que faltan antes del comienzo del torneo, y con dos ensayos por jugar (miércoles ante Almirante Brown y sábado frente a Sarmiento, ambos en Arroyo Seco), seguramente que Ávila tendrá buenas chances de meterse en el equipo principal. Y Ledesma peleará por su lugar con Fatu Broun.

Broun o Ledesma; Coronel, Mallo, Ávila y Sández; Ibarra y Pizarro; Enzo Giménez, Di María y Campaz, y Alejo Veliz, son los nombres que van ganando terreno para el estreno para el debut en el Apertura ante Belgrano.