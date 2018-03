El caso por el hallazgo de cuatro ataúdes en el estadio de Central en contra de Newell's, River, Boca y el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, sigue cobrando notoriedad a nivel país. Tal es así que el gobierno nacional tomó nota en el asunto ni bien se hizo pública la noticia el pasado sábado. Y continúa monitoreando el tema desde muy cerca con sumo interés. A tal punto que ayer desde Capital Federal le aseguraron a Ovación que el Ministerio de Seguridad de la Nación le pediría a la AFA que inhabilite el Gigante. A la vez, analiza realizar una denuncia penal al club y a los cuatro socios que pintaron e ingresaron los cajones, y que ya están identificados por las autoridades provinciales. Incluso, le adelantaron a este medio que "serán inhabilitados por 10 años para ingresar a cualquier cancha del territorio nacional". Mientras que la comisión auriazul emitió un comunicado (ver aparte).

Este medio pudo certificar ayer que la cartera de seguridad que está a cargo de Patricia Bullrich tiene todas las intenciones de soltar la guillotina de la ley sobre Arroyito. Según informaron las diversas voces consultadas por este diario, el gobierno nacional no quiere dejar pasar esta oportunidad para sancionar a los responsables cuanto antes.

Tal es así que "Nación plantea además la posibilidad de hacerle una denuncia penal a Rosario Central como a cada una de las personas que estuvieron involucradas en el caso de los ataúdes", declaró por lo bajo una fuente calificada.

Mientras que este diario pudo chequear que desde la AFA están al tanto de que "desde arriba pedirían que se inhabilite la cancha de Central por un tiempo prolongado. También se especula con la chance de que juegue a puertas cerradas en un estadio de Santa Fe capital durante varios encuentros. Pero todo está siendo evaluado", confiaron desde la casa madre del fútbol nacional.

"Obviamente que habrá negociaciones en el medio. Hasta no sería extraño que finalmente se llegue a un consenso para que sólo se juegue a puertas cerradas, pero en el Gigante de Arroyito como ya pasó en una ocasión ante Temperley (16/3/2015)", remarcó sin dudar un informante que está al tanto de este espinoso tema que sacude a todo el pueblo auriazul. También desde la propia AFA le afirmaron a este medio que "no hay ningún artículo que implique quita de puntos" para el equipo que conduce Leo Fernández.

Si bien desde la dirigencia canalla ratificaron el compromiso de colaborar con las autoridades nacionales y provinciales, a tal punto que emitieron anoche mismo un comunicado (ver aparte), lo concreto es que este tema pinta para ser más complejo de lo que muchos directivos imaginan.

En otro orden, el coordinador de Seguridad Deportiva de la provincia, Diego Maio, le confió anoche a este medio que "ya tenemos a todos los individuos identificados. Analizamos las cámaras perimetrales nuestras que están en cada una de las puertas que hay en el estadio y pudimos dar con los involucrados".

Con respecto a la sanción que se piensa aplicarle al grupo de socios identificados, se informó que "será la prohibición de ingresar a cualquier estadio del país por 10 años. Sólo falta redactar la resolución, pese a que luego los socios tendrán los recursos judiciales y administrativos para apelar la medida tomada".

Además, Maio afirmó que "vamos a sancionar a los individuos y pediremos que la AFA aplique el reglamento disciplinario hacia estas personas porque el que tiene que castigar a las instituciones es el órgano regente, que en este caso es la AFA. Ellos tienen un reglamento y deberán ejecutarlo".

"Como jurisdicción tenemos que perseguir individuos, no instituciones", enfatizó. "Sancionando a estas personas nos parece que nuestro rol es más que suficiente", sostuvo el funcionario. Pero hay otro dato más, y no es para nada menor.

Las autoridades provinciales están trabajando en la investigación para descifrar si participaron algunos socios más, independientemente de los cuatro individuos que fueron identificados y cuya foto armando los cajones en las instalaciones del "Clubsito" recorrieron las redes sociales durante el fin de semana.

"Las charlas con la dirigencia de Central son constantes, pero quedaron que mañana (hoy) a la mañana nos brindarán el material fílmico perteneciente a las cámaras del estadio. Si bien la cancha cuenta con 60 cámaras, ya sabemos dónde buscar cuando recibamos los materiales", añadió con precisión de cirujano el funcionario Maio.

Y acotó: "Nosotros, es decir la provincia, tenemos 25 cámaras en las afueras del Gigante de Arroyito como parte del Plan de Seguridad de Estadios". Además, confió en que "se hizo un trabajo minucioso y pudimos obtener los resultados esperados en un breve período".

Más allá de las conjeturas de cada una de las partes, lo cierto es que Central podría sufrir en breve la inhabilitación del Gigante por tiempo indeterminado por pedido del gobierno nacional mediante la AFA.

Comunicado oficialInformamos que en el día de la fecha se reunió la comisión directiva del Club Atlético Rosario Central y por unanimidad resolvió iniciar un sumario disciplinario contra los sospechosos de los actos del sábado 3 de marzo de 2018, que son de público conocimiento, solicitando al tribunal de disciplina del club la expulsión de los autores de dichos actos como socios de la institución. Que, asimismo, se inició una investigación interna para determinar las responsabilidades de los encargados de las subsedes donde se cometieron los hechos y resolviéndose, además, que los mismos dejen de ejercer sus funciones hasta tanto termine la investigación. A su vez, en el día de la fecha se iniciaron las primeras medidas del sumario donde se investiga la autoría de los hechos, donde varios de los presuntos involucrados en el hecho reconocieron el mismo. Destacamos nuevamente el trabajo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, ya que gracias al correcto accionar impidió que esos elementos sean exhibidos durante el partido. Finalmente, como ya venimos manifestando, lacomisión directiva se encuentra trabajando activamente junto a las autoridades nacionales y provinciales a los fines de esclarecer el hecho, identificar a los responsables y sancionarlos.SudamericanaPuertas hacia adentro de la AFA le aseguraron a Ovación que "el partido como local por Copa Sudamericana ante San Pablo no corre peligro que se dispute en Arroyito porque es un torneo que organiza la Conmebol".