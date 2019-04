Estudiantes y Gimnasia juegan para el clásico

Newell's está preocupado por el promedio, por conseguir fondos para poder reforzar bien al plantel y por conseguir el técnico adecuado para la difícil próxima Superliga que afrontará. Central lo mismo, aunque con la diferencia de que ya tiene DT y más posibilidades económicas para enriquecer el equipo. Por eso, más allá de las palabras de ocasión, seguramente en ambos clubes en lo que menos están pensando es la disputa inminente de un nuevo clásico eliminatorio. Sin embargo, la posibilidad existe y de hecho hoy además del juego leproso ante Banfield habrá otros dos que incidirán en su concreción o no. Uno se juega en La Plata, el otro en Santa Fe.

Para que haya clásico, Newell's debe terminar 15º y Central 18º, o 16º y 17º. Variantes hay muchas. Lo único seguro es que si los canallas pierden mañana ante Independiente, nada de lo que pase hoy importará. También que todo se definirá después de lo que pase en el Gigante de Arroyito, excepto en una situación. Si Newell's gana, Estudiantes pierde en Santa Fe con Unión y Gimnasia le gana a Colón en La Plata, no habrá clásico. Y esto sería así, porque de esa forma los leprosos quedarían 15º y los canallas no podrían ser 18º. Si vencieran a Independiente quedarían 17º y si no lo hacen, 19º.

O sea, hoy no podrá confirmarse que haya clásico pero esa combinación sí definiría que no haya. Igual, es lo que menos preocupa a ambos hoy y menos para Central, que el miércoles juega en Porto Alegre su destino en la Libertadores.