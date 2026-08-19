Estudiantes goleó a Universidad Católica y se enfrentará al ganador de Central y Corinthians

En Santiago de Chile, el Pincha venció por 3 a 0 a los Cruzados y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Guido Carrillo encaminó la goleada de Estudiantes en Chile y se metió entre los ocho mejores del certamen

Estudiantes de La Plata derrotó 3-0 a Universidad Católica en Santiago y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo platense resolvió la serie en el estadio UNO con los goles de Joaquín Correa y Guido Carrillo, autor de un doblete, y cerró la serie con un marcador global de 4-1.

En el encuentro de ida, el equipo argentino había sido superior, sin embargo, los Cruzados lograron empatar el partido en los minutos finales gracias al gol de su máximo anotador Fernando Zampedri. El exdelantero de Central no disputó el encuentro de vuelta en Chile debido a que llegó a la tercera tarjeta amarilla en el anterior partido y tuvo que cumplir una fecha de sanción.

El conjunto "Pincha" salió a buscar el triunfo desde el inicio. Con la ventaja, el local ganó confianza y liquidó la serie en la segunda mitad con dos apariciones del goleador.

Estudiantes dominó el desarrollo y sostuvo la presión sobre el conjunto chileno durante buena parte del primer tiempo. Sin embargo, el marcador permaneció igualado hasta los minutos finales.

A los 43 minutos, Joaquín Correa recibió la pelota sobre el borde del área, controló y sacó un remate seco al primer palo. El disparo superó al arquero Bernedo y puso el 1-0.

¡QUÉ GOLAZO, JOAQUÍN! Correa, quien había ingresado hace poco por Palacios, estampó el 1-0 (2-1 global) de Estudiantes contra U. Católica en Chile por la vuelta de los octavos de final.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZnFsZDlHHe — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026

Correa había ingresado en lugar de Tiago Palacios y destrabó el encuentro con su aparición. El gol le permitió al conjunto platense afrontar el complemento con mayor tranquilidad.

>> Leer más: Central: la ilusión en alza para martillar y romper una racha en Brasil con números en rojo

Estudiantes amplió la diferencia a los 8 minutos del segundo tiempo. Eros Mancuso avanzó por la derecha y envió un centro al área. Carrillo apareció para conectar de cabeza y colocó la pelota junto al ángulo para establecer el 2-0.

A los 38 minutos, Estudiantes consiguió el tercer gol. Edwin Cetré envió un centro fuerte hacia el segundo palo y Carrillo apareció para desviar la pelota y marcar el 3-0 definitivo.

¡EL PINCHA Y LA COPA, QUÉ COSA DE LOCOS! Guido Carrillo llegó a raspar la pelota, firmó su doblete y el 3-0 de Estudiantes contra la U. Católica.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QCptYc2Aeo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026

El delantero completó su doblete y terminó de sentenciar una serie que el Pincha cerró con autoridad.

El conjunto platense afrontó el partido con el respaldo de la goleada que consiguió en el clásico ante Gimnasia por el torneo Clausura y volvió a mostrar su tradición en la Copa Libertadores.

Ahora deberá esperar el desenlace del cruce entre Central y Corinthians en San Pablo el próximo jueves para conocer a su rival en los cuartos de final.