En vivo: Newell's buscará el triunfo ante Lanús, un rival directo por la clasificación El equipo de Kudelka juega en el Coloso desde las 17. Se ubica 8º en la zona A, con los mismos puntos que el granate, pero peor diferencia de gol 3 de octubre 2026 · 16:59hs

Marcelo Bustamante Frank Kudelka conduce un equipo de Newell's que lleva 6 partidos invicto.

Newell's recibirá a Lanús este sábado, a las 17, en un partido clave para las aspiraciones de ambos de clasificar a la fase final del torneo Clausura. La Lepra presentará la misma formación que tuvo la fecha pasada contra Platense. Ese partido finalizó con el primer triunfo rojinegro de visitante, por 1 a 0.

Leprosos y granates se ubican en la 8ª y 7ª posición, respectivamente, últimos lugares de la zona A que clasifican a la etapa decisiva del torneo. Tienen la misma cantidad de puntos, pero mejor diferencia de gol el equipo bonaerense

La principal novedad en el conjunto del Parque es la convocatoria de Franco Escobar, que se recuperó de una distensión muscular. De todos modos, el defensor no volverá a la titularidad. Estará en el banco de suplentes y Jerónimo Russo continuará de lateral izquierdo.

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