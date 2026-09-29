Central: el árbitro Darío Herrera acusó a Sández de iniciar el tumulto final con Estudiantes

El defensor canalla fue informado por Darío Herrera como el responsable de la gresca generalizada que se armó al final de la Supercopa Internacional

La final de la Supercopa Internacional que ganó Central ante Estudiantes por 3 a 1 en Santiago del Estero el último sábado dejó muchísima tela para cortar. Y en cuanto al Canalla, específicamente, fue informado y podría ser sancionado el lateral Agustín Sández, que según el árbitro Darío Herrera fue determinante en el gran tumulto que se armó al final del partido.

Según el informe de Herrera trascendió: "Expulsado Sández de Rosario Central: expulsado del juego en 90+5 minutos por conducta violenta. Dicho jugador fue expulsado por incitar a la violencia cruzando por frente al banco de suplentes del club Estudiantes de La Plata y hacerle gestos obscenos y ofensivos. Luego de este acto terminó agrediéndose con un adversario a través de golpes de puño. Dejo constancia que el tumulto final fue causado por dicho jugador".

De esta manera para el árbitro Darío Herrera, Sández fue el responsable de la gresca generalizada que se armó al final del partido y por eso podría caberle una dura sanción al lateral canalla.

Este jueves será un día clave para conocer el boletín del Tribunal de Disciplina de la AFA, pero no es para nada bueno que el lateral auriazul haya sido apuntado como responsable de la pelea generalizada con que terminó la tarde en Santiago del Estero.

Central y Sández deben esperar la sanción del Tribunal de Disciplina

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Hay que aguardar qué artículo del reglamento de penas le aplican a Sández para conocer el grado de la sanción que recibirá. Es factible que este jueves sea suspendido provisionalmente hasta que haga su descargo y se conozca la sanción y en qué torneo debería cumplirla, si es el actual Clausura o en alguna Copa Nacional.

Central visita este lunes, a las 21.15, a Banfield en Buenos Aires.