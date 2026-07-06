Pami: qué recetas aceptan las farmacias y cómo saber si la tuya es válida

La obra social recordó que solo acepta dos tipos de recetas para entregar medicamentos y explicó cómo comprobar online si una orden manual está habilitada

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Cambios en PAMI: qué recetas sirven para retirar medicamentos y cuáles no

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) recordó cuáles son las únicas recetas médicas que serán aceptadas en las farmacias para la entrega de medicamentos y detalló el procedimiento para verificar si una orden manual está habilitada antes de concurrir a un punto de atención.

La obra social de jubilados y pensionados informó que actualmente solo son válidas la receta electrónica de color blanco y la receta manual de color celeste , aunque esta última debe encontrarse previamente activada en el sistema para poder ser utilizada.

Según explicó el organismo, las farmacias únicamente podrán dispensar medicamentos cuando el afiliado presente alguno de estos dos formatos:

La entidad aclaró que las recetas manuales que no figuren como habilitadas serán rechazadas , ya que la medida busca reforzar los controles y evitar irregularidades en la entrega de medicamentos.

Por ese motivo, recomendó a los afiliados consultar con su médico de cabecera si la receta fue correctamente activada antes de dirigirse a la farmacia.

Cómo verificar si una receta está habilitada

Para evitar inconvenientes, Pami habilitó una herramienta online denominada "Validador de Receta Manual", que permite comprobar si la orden médica continúa vigente.

>> Leer más: Pami: cuáles son las credenciales válidas durante 2026

Para realizar la consulta es necesario:

Ingresar al portal oficial de Pami.

Acceder al Validador de Receta Manual .

. Escribir el número de receta .

. Verificar el estado de la orden antes de concurrir a la farmacia.

El número solicitado por el sistema se encuentra en la parte superior derecha de la receta manual, junto al código de barras.

Para qué medicamentos se utiliza la receta celeste

Pami indicó que la receta manual de color celeste continúa vigente para determinadas prestaciones, especialmente aquellas vinculadas con tratamientos de mayor complejidad.

Entre ellas se encuentran:

Medicamentos oncológicos.

Tratamientos antirretrovirales.

Medicamentos especiales.

Medicación ambulatoria general.

En cambio, este tipo de receta no se utiliza para la entrega de:

Tiras reactivas para personas con diabetes.

Insumos del programa Vivir Mejor.

Qué hacer si hay problemas con la receta

Si el sistema indica que la receta no está habilitada o el afiliado tiene inconvenientes para retirar los medicamentos, PAMI recomienda comunicarse con el médico que emitió la orden para verificar su activación.

Además, los beneficiarios pueden solicitar asistencia en la agencia de PAMI más cercana o comunicarse con la línea gratuita Pami Escucha y Responde, llamando al 138, donde recibirán asesoramiento sobre el estado de la receta y los pasos a seguir.