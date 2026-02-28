Vuelos directos desde Rosario al Caribe durante las vacaciones de julio

Con solo dos semanas disponibles y alta demanda, la anticipación se vuelve determinante. Una agencia local ya confirmó lugares para República Dominicana

Arajet es en la actualidad la única aerolínea que vuela directo desde Rosario a República Dominicana.

Aunque el verano todavía no terminó, en las agencias de viajes ya se consulta por las vacaciones de invierno. Son apenas dos semanas en las que miles de familias buscan viajar en las mismas fechas, lo que reduce la disponibilidad y encarece tarifas. En ese contexto, la anticipación es un aspecto que resulta clave .

Para comprender el escenario del sector, Josefina Ciampo, integrante de Turismo Carey , aporta su mirada desde una agencia que ya cuenta con cupos confirmados para el Caribe .

—Puede parecerlo, pero las dos semanas de vacaciones de invierno son las más difíciles para reservar un paquete all inclusive en el Caribe. Muchas familias llegan a mitad de año sin tener resuelto el viaje y, como coinciden las vacaciones escolares y la feria judicial , todos necesitan los mismos días. Eso genera una sobredemanda de pasajes y alojamiento.

—La disponibilidad se reduce mucho y las tarifas suben. Es la semana más cara del año para este tipo de destinos . Por eso recomendamos anticiparse.

¿Qué opciones concretas ofrecen este invierno?

—Confirmamos cupos con la única aerolínea que vuela directo desde Rosario a República Dominicana, la compañía Arajet. La salida está prevista para el 3 de julio y el regreso el 11. Son ocho noches de alojamiento all inclusive, en playas sin sargazo y con traslados incluidos.

Si faltan varios meses, ¿cuál es el beneficio de reservar ahora?

—Hay dos ventajas claras. Por un lado, acceder al precio promocional en la semana más compleja del año. Por otro, poder pagar en cuotas fijas. Se reserva con una seña y luego se congela el valor en un plan de pagos hasta julio.

¿Cuáles son los paquetes más elegidos por las familias?

—Trabajamos especialmente propuestas para dos adultos y dos niños. Una de ellas es en Miches, con ocho noches all inclusive en el hotel Viva Miches by Wyndham, con aéreos directos desde Rosario y traslados incluidos, desde USD 1920 por persona en base familiar. Otra alternativa es en Bayahibe, La Romana, con ocho noches en el Viva Dominicus Beach by Wyndham, también con vuelos directos y traslados incluidos, desde USD 1990.

¿Cómo se realiza la reserva?

—Los interesados pueden comunicarse con la agencia, enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar por teléfono al 4408260 para dejar sus datos y asegurar la reserva y el cupo.

Claves para decidir a tiempo

Alta demanda concentrada

Las vacaciones de invierno coinciden con el receso escolar y la feria judicial, lo que reduce la disponibilidad en fechas puntuales.

Tarifas más elevadas

Al ser una de las semanas muy demandadas, eso la convierte en una de las más caras del año para viajar al Caribe con modalidad all inclusive. Por eso es necesario anticiparse.

Cupos aéreos limitados

La oferta de vuelos directos desde Rosario es reducida y suele agotarse rápidamente.

Posibilidad de congelar precio

Reservar con varios meses de antelación permite acceder a valores promocionales y financiar el viaje en cuotas fijas.