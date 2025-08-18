La Capital | Ovación | Newell's

Newell's inaugurará la tribuna Lionel Messi en la previa al clásico frente a Central

La ampliación del Coloso quedará oficialmente habilitada al 100% a partir de este jueves. Desde el club no brindaron detalles sobre el Banderazo

18 de agosto 2025 · 14:36hs
La nueva tribuna de Newells tendrá su inauguración oficial esta semana.

Leo Vincenti / La Capital

La nueva tribuna de Newell's tendrá su inauguración oficial esta semana.

Tras varios meses de espera, Newell's realizará el acto inaugural de la tribuna Lionel Messi a días del clásico rosarino y concretará la ampliación del estadio Marcelo Bielsa a 49 mil espectadores. El evento se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto al mediodía y será exclusivo para la prensa.

Si bien desde el club no brindaron mayores detalles sobre el tradicional Banderazo que se lleva a cabo en el Coloso el jueves previo a cada encuentro frente a Central, la inauguración formal llegará unas horas antes y con presencia exclusiva de los medios.

Por lo pronto, los leprosos deberán esperar para disfrutar de la habilitación completa de la nueva tribuna ubicada sobre el palomar. Cabe recordar que, tanto frente a Banfield como ante Central Córdoba, los hinchas tuvieron un acceso limitado a la tribuna, aunque ya pudieron disfrutar de ambos partidos desde la bandeja superior.

Tribuna2.jpeg
Nuevo Coloso. La segunda bandeja del Palomar será inaugurada oficialmente este jueves.

Nuevo Coloso. La segunda bandeja del Palomar será inaugurada oficialmente este jueves.

La nueva tribuna será habilitada por completo

En el encuentro frente a los santiagueños se estrenó una de las dos escaleras que se construyeron para ingresar a la tribuna. Hasta ese momento, restaba finalizar el otro acceso y las obras en los sanitarios internos.

>> Leer más: Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club que quiere llegar al Federal A

A falta de una confirmación oficial sobre el Banderazo, la tribuna estará 100% habilitada para un partido oficial recién en la séptima fecha, cuando reciba a Barracas Central. El día y horario del encuentro todavía no fueron confirmados, pero se disputará el fin de semana del 31 de agosto.

Noticias relacionadas
Central y Newells llegan al clásico rosarino con distintos presentes, pero un mismo objetivo.

Cómo llegan Central y Newell's  el clásico de la ciudad por el torneo Clausura

Miguel Fullana con la camiseta del Decano, la entidad de Gualeguaychú.

Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club que quiere llegar al Federal A

La década del 70 fue brillante para la historia del clásico entre Central y Newells.

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Martín Fernández prepara el remate, que saldrá desviado. El mediocampista fue titular en Newells y tuvo un desempeño irregular.

Newell's se volvió de Florencio Varela sin certezas sobre el sustituto de Regiardo para el clásico

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Lo último

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a El Frío Rodríguez

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a "El Frío" Rodríguez

Pullaro en Venado Tuerto: San Martín luchó por la libertad; hoy debemos honrarlo luchando unidos por la igualdad

Pullaro en Venado Tuerto: "San Martín luchó por la libertad; hoy debemos honrarlo luchando unidos por la igualdad"

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a "El Frío" Rodríguez

Sergio Rodríguez, un histórico en el mundo del delito ligado a robos resonantes, fue acusado por la sustracción de cinco vehículos de las calles de Casilda

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a El Frío Rodríguez
Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

El peronismo se corrió del purismo (de nuevo) y abraza nuevos tiempos

Por Facundo Borrego
Política

El peronismo se corrió del purismo (de nuevo) y abraza nuevos tiempos

Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque Nación se borró
Política

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque Nación se borró"

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Ovación
Fabián Noguera y su primer clásico: No tengo dudas de que estaremos a la altura
Ovación

Fabián Noguera y su primer clásico: "No tengo dudas de que estaremos a la altura"

Fabián Noguera y su primer clásico: No tengo dudas de que estaremos a la altura

Fabián Noguera y su primer clásico: "No tengo dudas de que estaremos a la altura"

Newells inaugurará la tribuna Lionel Messi en la previa al clásico frente a Central

Newell's inaugurará la tribuna Lionel Messi en la previa al clásico frente a Central

El fútbol argentino habló de la lesión de Juan Giménez, pero todavía no hay un diagnóstico oficial

El fútbol argentino habló de la lesión de Juan Giménez, pero todavía no hay un diagnóstico oficial

Policiales
De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a El Frío Rodríguez
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a "El Frío" Rodríguez

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

La Ciudad
Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones
La Ciudad

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

API pone en vigencia el código QR para el pago de distintos impuestos

API pone en vigencia el código QR para el pago de distintos impuestos

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino
Policiales

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito
La Ciudad

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella
Zoom

Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

El presidente de Serbia promete restaurar la paz y el orden tras las protestas
El Mundo

El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Información General

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: ¡Viva el rey!
Política

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
La Región

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025