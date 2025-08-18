Newell's inaugurará la tribuna Lionel Messi en la previa al clásico frente a Central La ampliación del Coloso quedará oficialmente habilitada al 100% a partir de este jueves. Desde el club no brindaron detalles sobre el Banderazo 18 de agosto 2025 · 14:36hs

Leo Vincenti / La Capital La nueva tribuna de Newell's tendrá su inauguración oficial esta semana.

Tras varios meses de espera, Newell's realizará el acto inaugural de la tribuna Lionel Messi a días del clásico rosarino y concretará la ampliación del estadio Marcelo Bielsa a 49 mil espectadores. El evento se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto al mediodía y será exclusivo para la prensa.

Si bien desde el club no brindaron mayores detalles sobre el tradicional Banderazo que se lleva a cabo en el Coloso el jueves previo a cada encuentro frente a Central, la inauguración formal llegará unas horas antes y con presencia exclusiva de los medios.

Por lo pronto, los leprosos deberán esperar para disfrutar de la habilitación completa de la nueva tribuna ubicada sobre el palomar. Cabe recordar que, tanto frente a Banfield como ante Central Córdoba, los hinchas tuvieron un acceso limitado a la tribuna, aunque ya pudieron disfrutar de ambos partidos desde la bandeja superior.

Tribuna2.jpeg Nuevo Coloso. La segunda bandeja del Palomar será inaugurada oficialmente este jueves. La nueva tribuna será habilitada por completo En el encuentro frente a los santiagueños se estrenó una de las dos escaleras que se construyeron para ingresar a la tribuna. Hasta ese momento, restaba finalizar el otro acceso y las obras en los sanitarios internos.

>> Leer más: Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club que quiere llegar al Federal A A falta de una confirmación oficial sobre el Banderazo, la tribuna estará 100% habilitada para un partido oficial recién en la séptima fecha, cuando reciba a Barracas Central. El día y horario del encuentro todavía no fueron confirmados, pero se disputará el fin de semana del 31 de agosto.