¿Espiaron a Colapinto?: investigan la intrusión de desconocidos en las oficinas de Alpine

Dos personas ingresaron a las oficinas de importantes directivos de la escudería francesa que compite en Fórmula 1. Sospechan de espías industriales

Si bien Pierre Gasly realizó una aceptable carrera en Brasil y confirmaron a Franco Colapinto para 2026 , Alpine no viene de buenas semanas y su 2025 quedará olvidado en la historia y menos luego de denunciar que dos espías ingresaron a las oficinas de importantes directivos de la escudería francesa que compite en Fórmula 1.

Semana a semana, Alpine recordaba que esta temporada era de transición y que apuntaban todos sus cañones al 2026. Los autos que conducen Colapinto y Gasly mostraron fallas a lo largo del año y los resultados no fueron buenos, sin embargo, los ingenieros y empresarios se mantenían firmes en proyectar la próxima etapa con mayor solides .

Frente a este panorama, Alpine denunció la intrusión de dos personas a las instalaciones del equipo en la región francesa de Viry-Châtillon . Fue este lunes cerca de las 22 y no robaron nada, según publicó el diario francés Le Parisien.

Al no haber robo ni destrozos, los directivos de Alpine no tardaron en ligarlo a un movimiento ilícito y creció la posibilidad de un “espionaje industrial”.

La investigación en Francia

La policía francesa consignó que dos personas ingresaron al edificio de Alpine por los laterales rompiendo una ventana. En el vestíbulo del lugar aprovecharon para subir al primer piso donde están las oficinas de los directivos y de la dirección de la escudería.

Forzaron puertas y revisaron cada rincón del lugar durante unos cinco minutos, indicó la fiscalía de Evry, el distrito francés que abarca a Viry-Châtillon.

Además, ante las autoridades los directivos de Alpine declararon que no hubo robos y tampoco se encontraban empleados en el lugar cuando irrumpieron los intrusos. “No se sustrajo ningún objeto, documento o material”, señalaron al medio francés.

El 2025 de Alpine

Alpine ocupa el último lugar del campeonato de constructores en la Fórmula 1 con solo 22 puntos, todos logrados por Pierre Gasly. A la escudería le quedan tres carreras para descontarle puntos a las marcas que están por delante: Sauber con 62 puntos, Haas con 70 y Aston Martin con 72.

La escudería que tiene a Flavio Briatore como máxima figura público del lado dirigencial ya piensa en 2026, pero tien aún por delante tres eventos en las próximas tres semanas. Primero deberá viajar a Las Vegas para la carrera del fin de semana del 23 de noviembre y luego a Qatar, donde el sábado 29 habrá Sprint y el domingo 30 la carrera tradicional. Por último, la Fórmula 1 cierra la competencia en Abu Dhabi el 7 de diciembre.

Alpine en 2026

Con la temporada decretada, Alpine se prepara para el 2026 y se plantea la obligación de dejar atrás la magra campaña. “Desafortunadamente, este año estamos últimos en el campeonato, pero quizás el año que viene podamos decir ‘afortunadamente’. Tenemos más tiempo en el túnel de viento que todos los demás equipos, estamos en una posición ventajosa”, afirmó Gasly durante una entrevista con Canal Plus F1.

El francés tenía su butaca asegurada, mientras que Colapinto fue confirmado este fin de semana. Es más, el argentino habló tras ser confirmado para la próxima temporada y adelantó que 2026 “va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año, así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”.

Las expectativas son tales que en el mundo de la Fórmula 1 se habla que Alpine competirá entre los primeros puestos para 2026, de ahí nacen las sospechas de espionaje.

La ventaja para Gasly y Colapinto en 2026

La “posición ventajosa” que mencionó Gasly también refiere a la llegada de los motores Mercedes para la próxima temporada, por lo que agregó que otros equipos enfrentarán mayores dificultades técnicas.

“Hay equipos que quedarán ‘eliminados’ al inicio de la temporada 2026 debido a sus motores. Por lo que se dice, otros fabricantes de motores lo están teniendo mucho más difícil. Por lo que sé en la fábrica, el motor Mercedes será la referencia”, sostuvo.

Tanto Colapinto como Gasly padecieron las limitaciones del A525 durante esta temporada, con ambos relegados al fondo de la parrilla en varias ocasiones.