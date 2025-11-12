La Capital | Ovación | Colapinto

¿Espiaron a Colapinto?: investigan la intrusión de desconocidos en las oficinas de Alpine

Dos personas ingresaron a las oficinas de importantes directivos de la escudería francesa que compite en Fórmula 1. Sospechan de espías industriales

12 de noviembre 2025 · 18:12hs
Colapinto y Gasly conducirán los monoplazas de Alpine en 2026

Colapinto y Gasly conducirán los monoplazas de Alpine en 2026

Si bien Pierre Gasly realizó una aceptable carrera en Brasil y confirmaron a Franco Colapinto para 2026, Alpine no viene de buenas semanas y su 2025 quedará olvidado en la historia y menos luego de denunciar que dos espías ingresaron a las oficinas de importantes directivos de la escudería francesa que compite en Fórmula 1.

Semana a semana, Alpine recordaba que esta temporada era de transición y que apuntaban todos sus cañones al 2026. Los autos que conducen Colapinto y Gasly mostraron fallas a lo largo del año y los resultados no fueron buenos, sin embargo, los ingenieros y empresarios se mantenían firmes en proyectar la próxima etapa con mayor solides.

Frente a este panorama, Alpine denunció la intrusión de dos personas a las instalaciones del equipo en la región francesa de Viry-Châtillon. Fue este lunes cerca de las 22 y no robaron nada, según publicó el diario francés Le Parisien.

Al no haber robo ni destrozos, los directivos de Alpine no tardaron en ligarlo a un movimiento ilícito y creció la posibilidad de un “espionaje industrial”.

La investigación en Francia

La policía francesa consignó que dos personas ingresaron al edificio de Alpine por los laterales rompiendo una ventana. En el vestíbulo del lugar aprovecharon para subir al primer piso donde están las oficinas de los directivos y de la dirección de la escudería.

Forzaron puertas y revisaron cada rincón del lugar durante unos cinco minutos, indicó la fiscalía de Evry, el distrito francés que abarca a Viry-Châtillon.

>> Leer más: El futuro ya llegó para Franco Colapinto y le esperan metas superadoras en la Fórmula 1

Además, ante las autoridades los directivos de Alpine declararon que no hubo robos y tampoco se encontraban empleados en el lugar cuando irrumpieron los intrusos. “No se sustrajo ningún objeto, documento o material”, señalaron al medio francés.

El 2025 de Alpine

Alpine ocupa el último lugar del campeonato de constructores en la Fórmula 1 con solo 22 puntos, todos logrados por Pierre Gasly. A la escudería le quedan tres carreras para descontarle puntos a las marcas que están por delante: Sauber con 62 puntos, Haas con 70 y Aston Martin con 72.

La escudería que tiene a Flavio Briatore como máxima figura público del lado dirigencial ya piensa en 2026, pero tien aún por delante tres eventos en las próximas tres semanas. Primero deberá viajar a Las Vegas para la carrera del fin de semana del 23 de noviembre y luego a Qatar, donde el sábado 29 habrá Sprint y el domingo 30 la carrera tradicional. Por último, la Fórmula 1 cierra la competencia en Abu Dhabi el 7 de diciembre.

Alpine en 2026

Con la temporada decretada, Alpine se prepara para el 2026 y se plantea la obligación de dejar atrás la magra campaña. “Desafortunadamente, este año estamos últimos en el campeonato, pero quizás el año que viene podamos decir ‘afortunadamente’. Tenemos más tiempo en el túnel de viento que todos los demás equipos, estamos en una posición ventajosa”, afirmó Gasly durante una entrevista con Canal Plus F1.

>> Leer más: El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"

El francés tenía su butaca asegurada, mientras que Colapinto fue confirmado este fin de semana. Es más, el argentino habló tras ser confirmado para la próxima temporada y adelantó que 2026 “va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año, así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”.

Las expectativas son tales que en el mundo de la Fórmula 1 se habla que Alpine competirá entre los primeros puestos para 2026, de ahí nacen las sospechas de espionaje.

La ventaja para Gasly y Colapinto en 2026

La “posición ventajosa” que mencionó Gasly también refiere a la llegada de los motores Mercedes para la próxima temporada, por lo que agregó que otros equipos enfrentarán mayores dificultades técnicas.

“Hay equipos que quedarán ‘eliminados’ al inicio de la temporada 2026 debido a sus motores. Por lo que se dice, otros fabricantes de motores lo están teniendo mucho más difícil. Por lo que sé en la fábrica, el motor Mercedes será la referencia”, sostuvo.

Tanto Colapinto como Gasly padecieron las limitaciones del A525 durante esta temporada, con ambos relegados al fondo de la parrilla en varias ocasiones.

Noticias relacionadas
La camiseta que Boca soltó en la Bombonera en homenaje a Miguel Russo apareció en un campo de Uruguay.

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 con Alpine en 2026.

El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"

Ariel Holan tiene la posibilidad de que Central juegue la última fecha con un equipo alternativo.

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

El plantel de San Lorenzo sigue entrenando pese a las dificultades y ya está clasificado para los playoffs del torneo Clausura. A los jugadores de Newells también les deben salario.

Parecidos a Newell's: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

Ver comentarios

Las más leídas

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

Lo último

Tomo nota: la respuesta de Santilli al pedido de reunión que le hizo el gobierno de Kicillof

"Tomo nota": la respuesta de Santilli al pedido de reunión que le hizo el gobierno de Kicillof

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

¿Espiaron a Colapinto?: investigan la intrusión de desconocidos en las oficinas de Alpine

¿Espiaron a Colapinto?: investigan la intrusión de desconocidos en las oficinas de Alpine

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

La víctima tenía 23 años, era vecina de ese barrio de la zona oeste de Rosario, hija única y alumna de la Facultad de Medicina de la UNR. Los vecinos y el chofer intentaron reanimar a la joven, que no resistió
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud
La Ciudad

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Policiales

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses
Economía

Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias
La Ciudad

¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

Ovación
En algún momento voy a dirigir a Newells: la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa
OVACIÓN

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

En algún momento voy a dirigir a Newells: la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

El director de Alpine sobre Colapinto: Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz

El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"

Policiales
Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

La Ciudad
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
La Ciudad

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Más Río Menos Basura, diez años al servicio del río Paraná y de una ciudad sin descartables
La Ciudad

"Más Río Menos Basura", diez años al servicio del río Paraná y de "una ciudad sin descartables"

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
LA CIUDAD

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre
La Ciudad

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud
Información General

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito
Policiales

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
POLICIALES

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Por Matías Petisce
La Ciudad

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos
Economía

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos