Esperanzas de Toulón: triunfo final con los cuatro rosarinos en cancha

El primer certamen internacional del juvenil de Argentina al mando de Javier Mascherano no fue cómo se hubiera imaginado. No clasificó a la definición por el título del Esperanzas de Toulón, rebautizado para esta edición como Maurice Revello, tras ser goleado por Francia, pero al menos venció en el último encuentro por el 5º puesto. Y para el fútbol rosarino con el plus de hacerlo en el 3 a 2 a Japón con los cuatro jugadores citados en cancha: Valentín Quintero, Facundo Buonanotte y Gino Infantino (entró en el complemento) por el lado de Central, y Brian Aguirre por el lado leproso.