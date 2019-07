El sí de Federico Lértora a la propuesta de Newell's forma parte de un 50 por ciento en cuanto al pase, el otro 50 por ciento tiene que llegar con la conformidad por parte de la dirigencia de Belgrano. El ofrecimiento económico de Newell's fue por el 50 por ciento del pase del mediocampista, del que los celestes tienen el 100 por ciento, y es con una intención de contado, algo que hizo repensar a la CD de los cordobeses que no quería desprenderse de su capitán y por eso se comprometieron a responder hoy. Todo una muestra de que es el 5 de marca que pidió Frank Kudelka para ser refuerzo y no sólo incorporación. Es que la lepra necesita justamente futbolistas titulares para sumar a un plantel corto con el que está trabajando el técnico, con jugadores de experiencia, con muchos partidos en primera división. Y los 29 años que cumple hoy el volante también atraen para que forme la estructura del equipo.

"Confiamos en que vamos a tener una respuesta positiva", dicen voces dirigenciales desde el Parque. La insistencia tendría premio esta tarde con un sí desde la Docta. Allá saben que el jugador desea seguir en primera división y ve con buenos ojos la propuesta leprosa, además mantenerlo sin el convencimiento total para jugar en la B Nacional no sería una buena determinación. Y como mantendrían la mitad del pase en caso de una futura venta, y sin dudas desde la Superliga es más factible recuperar una inversión (Belgrano es dueño del pase hasta el 30/6/2021) que desde el fútbol de ascenso, llegaría el sí.

El monto por el cual se haría el pase rondaría el millón de dólares, sin superarlo. Las versiones que se manejan son de 750 mil por el 50 por ciento "de bolsillo y al contado". Luego de que no alcanzara el primer ofrecimiento leproso por 700 mil brutos.

Mientras tanto, el jugador sigue entrenando en la localidad cordobesa de Salsipuedes a las órdenes del ex DT leproso Alfredo Berti, que pidió retenerlo para que sea el líder en busca del ascenso y recuperar la categoría perdida por el pirata, que es lo que complicó las tratativas.

Es más, Lértora tuvo un contrapunto con un periodista cordobés que manifestó que no se lo veía trabajar en la pretemporada al ciento por ciento, a lo que el propio jugador respondió con un Twitter, demostrando un carácter que seguramente será una característica distintiva del capitán que lucía la camiseta 14 del celeste.

El León, como lo bautizaron en sus inicios en el fútbol grande, en Ferro, es el apuntado por Kudelka para ser el segundo refuerzo tras la llegada del marcador central izquierdo Santiago Gentiletti, en una muestra de armado del equipo de atrás para adelante, más allá de que aún falta un 2 para tener recambio.

Justamente en esa posición Newell's tiene dos futbolistas apuntados y ambos son argentinos, con la diferencia que uno juega en el país y otro en el exterior.

No se trata de Cristian Lema, ya que si bien desde la dirigencia rojinegra aceptaron el interés saben que es difícil repatriarlo. Su pase pertenece a Benfica (Portugal), que tiene la intención de venderlo. Si cambian de idea, con la chance de prestarlo, podría abrirse una puerta pero es la misma en la que hacen fila Peñarol (último club en el que jugó), dos equipos mexicanos y uno español. Y cuando los dólares se ofertan desde otro país que no sea Argentina las chances disminuyen para el mercado local.

Mientras que para completar la columna vertebral (2, 6, 5 y 9) de la que se habló en Newell's a la hora de evaluar refuerzos, justamente restaría ir en busca de un goleador (ahí podría llegar el aporte del Fideicomiso, en el que ayer los fiduciantes firmaron los papeles para que se ponga en marcha de una vez). Igual, no será fácil encontrar a uno "accesible". "No hay nombres", dicen los directivos leprosos y hay que creerles. Por eso, del grandote Fydriszewski no se desprenderán a menos que llegue un reemplazante. Es más, el DT lo ubicó en el equipo titular en el amistoso del sábado contra Colón y marcó el gol del 1 a 1. Mañana habrá una segunda prueba ante Godoy Cruz (ver aparte) y ahí el técnico evaluará si pide con apuro a otro 9, ya sabiendo que cuenta con el 6 (Gentiletti) y, tal vez, el 5 (Lértora) que pidió.