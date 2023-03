Es oficial: Cuffaro Russo, nuevo técnico de Central Córdoba

Ariel Cuffaro Russo retorna finalmente a Central Córdoba y reemplazará a José Vizcarra en la conducción de un equipo que navega en el fondo de la tabla de la Primera C, justo en la temporada que tendrá como mínimo cuatro ascensos a la Primera B y como máximo 7. Una oportunidad así no es para desaprovechar y por eso la dirigencia fue a buscar al técnico que en sus dos ciclos anteriores lo llevó a la instancias finales del reducido por el 2º ascenso. Todo el mundo en Tablada espera que la tercera sea la vencida.

Debido a la reestructuración del ascenso para el 2024, en la C los 3 primeros del campeonato (38 fechas, a 2 ruedas) ascenderán en forma directa a la Primera B, mientras que del 4º al 11º disputarán el 4º ascenso. Y de acuerdo a cuáles desciendan de la Primera Nacional (si son del interior, mejor para los charrúas) pueden llegar a 3 ascensos más que saldrán de este petit torneo. Sin embargo, Central Córdoba está 16º sobre 19 equipos, y con riesgo de quedar entre los 2 últimos (está a solo 1 punto por encima), los cuales no solo no podrán ascender esta temporada sino tampoco en la siguiente.