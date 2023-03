Erling Haaland: "Cuando Guardiola me sacó le dije que quería un doble hat trick"

Embed

"La verdad que amo la Liga de Campeones de Europa y por eso anotar cinco goles para ganar 7-0 me parece increíble, aunque mi interés no pasa por ser tapa de los diarios sino porque gane el equipo, porque la verdad que ni me acuerdo cómo fueron esos tantos. En realidad convertirlos es mi superpoder, porque no los pienso, sino que simplemente los hago", confesó.

"Pero también es cierto que todo se me facilita porque trabajamos mucho y bien en la presión alta, especialmente como locales, cuando tenemos que apretar a los rivales, y en eso somos muy buenos recuperando la pelota arriba", cerró quien marcó cinco goles en apenas 35 minutos y fue rápidamente reemplazado a los 17 minutos del complemento por Álvarez, que este miércoles renovará contrato con Manchester City hasta 2028.