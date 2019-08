"Entendemos, pero no compartimos"

Central decidió anoche, pasadas las 21, no concentrar de cara al partido de hoy ante Patronato. Los futbolistas irán directamente al estadio en sus autos particulares. El argumento del plantel se basó en que los integrantes del equipo no tenían acreditado el aguinaldo y sueldo como se había comprometido la dirigencia. En tanto, el presidente del club Rodolfo Di Pollina le afirmó a Ovación que "sí se hicieron los correspondientes pagos. Lo que sucedió es que a los futbolistas que tienen cuenta en el banco Municipal se les acreditó de inmediato. El problema fue con aquellos que operan con otras instituciones. Como ahí depende del clearing bancario, entonces hay que esperar 24 horas. En este caso incluso podría efectivizarse el lunes por tratarse de que en el medio tenemos el fin de semana". El titular canalla además reflejó que "entendemos la medida, pero no la compartimos". También admitió que "hubo un error de interpretación de nuestra parte, de comunicación en el reclamo de los jugadores. Pensamos en que ellos querían que estén los depósitos hechos y no los haberes en sus respectivas cuentas en el día de la fecha".

"Me llamó el capitán Jeremías Ledesma e informó que no iban a concentrar porque muchos compañeros no tenían depositado el aguinaldo y sueldo como habíamos quedado. Le dije que habíamos realizado todas las transferencias, pero por tratarse de que muchos tienen cuenta en otros bancos no iban a ver en pantalla las debidas remuneraciones", remarcó Di Pollina en contacto con este medio.

Y acotó: "Hablamos en buenos términos. Incluso mostramos los comprobantes. Cada uno sentó su postura. De nuestra parte le remarqué que esta medida no está buena para el club. De hecho, la entiendo pero no comparto. La consideramos estricta. Sin embargo, quedamos en reunirnos el próximo lunes porque la relación no se rompió ni nada por el estilo. Todo lo contrario, creemos en el diálogo y consideramos que de esta situación se sale tirando todos para el mismo lado".

Por el lado del plantel, según certificó Ovación, deslizaron por lo bajo que "la medida es justa y los dirigentes estaban avisados de que esto podía pasar. Con el resto de los empleados también hubo problemas y recién hoy (ayer) le pagaron porque sino no se abría el Gigante".