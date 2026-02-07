En vivo: Newell's es goleado por Defensa y Justicia en el Coloso

El equipo de Orsi-Gómez precisa sumar de a tres en el torneo Apertura. Segui Newell's-Defensa y Justicia minuto a minuto por La Capital.

El Coloso a full para la nueva presentación del Newell's de Orsi-Gómez, esta vez ante Defensa y justicia.

Uno de los intentos desordenados de Newell's ante Defensa y Justicia.

Matías Cóccaro simula una falta en el área de Defensa y Justicia. No pasó nada.

Se viene el error de Martín Luciano, que intentó darle el pase de cabeza a Arias y se la dejó servida a Portillo. Pase a Miritello y Newell's lo pierde ante Defensa y Justicia.

Newell's se autoimpuso la obligación de ganar en el Coloso del Parque, en el partido que cierra el sábado de la 4ª fecha del torneo Apertura ante Defensa y Justicia . El equipo de Orsi-Gómez viene de dos derrotas y un empate. Seguilo en vivo por La Capital.

76' GOL DE NEWELL'S. Descuenta Cóccaro con una buena mediavuelta, tras un córner, un despeje y la asistencia de Salcedo. Pierde 3-1.

62' GOL DE DEFENSA Y JUSTICIA. Gran corrida de Portillo, Méndez no puede agarrarlo y define ante la salida de Arias. 3-0.

PORTILLO PUSO EL 3-0 El futbolista de Defensa y Justicia estiró la ventaja del Halcón ante Newell's a los 18 minutos del segundo tiempo. #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium. Disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/uuvF9Hzz0k

45'(+3') GOL DE DEFENSA Y JUSTICIA. Gran centro desde la derecha y cabezazo impecable de Miritello antes del descanso. 2-0.

EL GOLEADOR ESTIRA LA DIFERENCIA Miritello volvió a marcar, esta vez a los 48' para darle la victoria parcial al Halcón ante Newell's. #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium. Disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/nRHvdV3TVG

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020313783483191467&partner=&hide_thread=false MIRITELLO ABRIÓ LA CUENTA PARA DEFENSA



El jugador del Halcón marcó el 1-0 ante Newell's a los 30 minutos del primer tiempo.#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/B2WPCHf9cr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2026

31' GOL DE DEFENSA. Grosero error de Martín Luciano al intentar darle de cabeza el pase a Arias. Gol de Miritello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020310137592762702&partner=&hide_thread=false FIERMARÍN LE NEGÓ EL GRITO A GUCH



A los 16 minutos del primer tiempo, empatan Newell's y Defensa y Justicia.#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/WrDFUnmcZl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2026

16' Guch tiene una ocasión para Newell's, pero el arquero la sacó al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020307593839653212&partner=&hide_thread=false NEWELL'S TUVO EL PRIMERO DE LA NOCHE



Herrera estuvo cerca de marcar el primer gol, en dos ocasiones seguidas.#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/zVoGuR7JJA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2026

5' Dos zapatazos de Luciano Herrera pudieron darle la ventaja a Newell's.

>>Leer más: Newell's: Julio Lamas, Juan Gutiérrez y el futuro del deporte Amateur

Las estadísticas de Newell's-Defensa y Justicia