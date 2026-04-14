Copa Libertadores: cómo llega Libertad de Paraguay, el rival de Central este miércoles

El Canalla enfrentará a un equipo que ya perdió en el debut y que no se pudo reponer del todo en el último partido del torneo local

Libertad viene de igual ante Sportivo Trinidense en el torneo local, en la previa del choque ante Central.

Libertad, el próximo rival de Central en la Copa Libertadores , no llega a este partido con una buena campaña, sino más bien todo lo contrario. Lo hace en medio de una racha de flacos resultados en el torneo local y, además, con una derrota en el debut copero.

En el equipo que conduce Francisco Arce hay una cara muy conocida en el mundo Central. Se trata nada menos que de Federico Carrizo , el futbolista nacido en el club de Arroyito.

El equipo paraguayo está mucho más obligado que el Canalla en este partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores , ya que viene de ser derrotado por 3-1 en Venezuela por Universidad Central .

Fue una caída que pegó muy duro en el plantel y el cuerpo técnico, pero que suma un granito de arena más a ese mal presente que atraviesa el equipo en el torneo paraguayo.

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Libertad3 Libertad tuvo un mal arranque en la Copa Libertadores. Cayó en su visita a Universidad Central.

En esa competencia, Libertad viene de igualar 1-1 ante Sportivo Trinidense en condición de local. Para ese partido, el técnico Arce realizó nueve modificaciones en relación al equipo que había puesto desde el arranque en Venezuela algunos días antes.

Seguramente esta decisión tuvo que ver con guardar a algunos futbolistas para tenerlos lo más descansados posible para el choque ante Central. Por eso se estima que habrá algunas variantes nuevamente.

Fuera de la pelea en el Apertura de Paraguay

Hoy Libertad marcha séptimo en el torneo Apertura paraguayo, sobre un total de 12 equipos, ya sin chances de pelear por el título. Son 18 puntos de diferencia los que le lleva el líder Olimpia.

Libertad2 Federico Carrizo es una cara muy conocida en Central. El Pachi hoy defiende los colores dde Libertad.

Y la referencia a que quedó ya fuera de la lucha tiene que ver con que el primero de los últimos seis años en los que Libertad no se consagra campeón del torneo Apertura. En las cinco ediciones anteriores, el hoy rival de Central dio la vuelta olímpica en ese torneo de la primera mitad de año.

Quienes siguen el día a día de Libertad advierten que el equipo está atravesando un proceso de transición y que posiblemente en lo que resta del año haya una apuesta decidida por los juveniles del club. Eso sí, todos coinciden en que “el equipo no está en condiciones de hacer una buena Copa Libertadores”.