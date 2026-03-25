La Capital | Ovación | Argentina

Argentina 1, Uruguay y Brasil sacaron ventaja en la primera fecha del Sudamericano

Vencieron a Argentina 2, Chile y Paraguay respectivamente

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

25 de marzo 2026 · 12:10hs
Argentina 1 se impuso en un duelo muy parejo y con errores propios de una presentación.

Foto: gentileza prensa UAR.

Argentina 1 se impuso en un duelo muy parejo y con errores propios de una presentación.

Por algo Argentina domina el mapa subcontinental. Desde que el torneo se disputa en modalidad M18, Argentina es protagonista absoluto: se consagró campeón en las últimas seis ediciones, incluyendo Asunción 2018, Montevideo, Asunción 2019, Río Segundo 2023 y 2024, y La Rioja 2025, y por lo visto en la primera fecha de este Sudamericano, Los Pumitas M18 van en vías de prolongar ese dominio.

Si bien los partidos hay que jugarlos, más allá de los errores propios de equipos todavía en formación producto de que sus protagonistas se conocen poco, el encuentro entre los dos equipos argentinos disputado este martes en la cancha del Hipódromo Independencia mostró un ritmo, una intensidad y un nivel de juego que no tuvieron los otros dos, lo que dio un indicio de lo que podría verse el próximo viernes, cuando se dispute la segunda fecha y los argentinos enfrenten al resto de los sudamericanos.

El encuentro entre argentinos fue parejo, de marcador cambiante, donde ambos equipos alternaron el dominio, cosa que le dio cierta emoción a un resultado que tuvo dueño recién con el pitazo final. Ganó Argentina 1, vestido con la tradicional camiseta celeste y blanca.

Triunfo de Argentina 1 en el debut

Argentina 1 formó con Jeremías Godoy (Duendes), Nicolás Allende y Federico Narváez (Atlético del Rosario); Walter Bosio y Rafael Salas; Santiago Cabello, Santino Nicotra y Francisco Baldi; Juan Bautista Maris (capitán) y Joaquín Dechiara; Salvador Aramburu, Juan Cruz Estevez Banegas (Jockey Club Rosario), Joaquín Deiraux y Santiago Mackey (Jockey Club Rosario); Santiago Martos Rodríguez. Luego ingresaron Bautista Córdoba (Universitario), Augusto Rimini, Santino Viera Ortiz, Santiago Feijoo, Tomás Alonso, Juan Bunge Fabre, Joaquín Cocomarola, Lucas Schiavi, Valentín Acosta Arocena (Atlético del Rosario), Nicolás Acuña y Tobías Moreira.

Los tries del conjunto ganador fueron señalados por el pilar de Plaza Jewell Federico Narváez, el hooker Nicolás Allende, el apertura Joaquín Dechiara y el centro Joaquín Daireaux, mientras que Joaquín Cocomarola aportó dos conversiones.

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Argentina 2 alistó a Bautista Olguin, Facundo Moreira y Rodrigo Salaberry; Manuel Baudino y Felipe Hygoneg; Juan Martín Cid, José Campitelli y Tomás Lalor (capitán); Gonzalo Fruttero y Blas de Carabassa; Federico Katz, Juan Martín Louge, Faustino Lanusse y Simón Macadam; Ignacio Laborde. Luego entraron Santino Brunetti, Yoshitari Quiñonez, Gaspar Krajzelman, Nicanor Acrich, Juan Pedro Sirota, Cruz Quiroga, Francisco Soiza, Rafael Giardelli, Timoteo Russo, Fidel Usin y Antonio Sagarna.

En Argentina 2 los tries fueron marcados por el wing Simon Macadam, el ala José Campitelli y el apertura/fullback Blas de Carabassa, quien además portó tres conversiones conversiones.

El público se acercó hasta el Hipódromo Independencia no lo hizo en forma masiva. Sin embargo, uno de los que no quiso perderse la cita fue el propio intendente de la ciudad, Pablo Javkin, quien siguió las alternativas desde una de las gradas.

Abriendo la jornada, en primer turno, Uruguay sacó chapa ante Chile y lo venció 29-13. Tras un buen inicio del conjunto trasandino, el equipo charrúa tomó las riendas del partido y ya al término del primer tiempo tenía una ventaja de 17-8. En el complemento, siguió controlando las acciones hasta quedarse con una victoria importante. Uruguay apoyó cuatro tries, los dos últimos en los cinco minutos finales.

Más que una victoria argentina

En el último turno jugaron Paraguay y Brasil. Brasil derrotó a Paraguay 27-24 en un gran partido, con lo que clasificó al World Rugby U20 Trophy que organizará Chile este año.

El equipo guaraní se fue al descanso ganando 7-5, pero en el complemento no pudo sostener la ventaja. Los brasileños aprovecharon mejor sus chances y, aun con cierto desorden, arriesgaron un poco más. Llegaron a ponerse 27-14 arriba, pero Paraguay, con mucho corazón, comenzó a descontar.

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Estaban 27-21 cuando Paraguay tuvo un penal a favor casi en tiempo de descuento y grande fue la sorpresa cuando eligió patear a los palos en lugar de jugarse todas las fichas a un line. Si bien acertó en el envío, no aprovechó el poco tiempo que le quedaba y, con el reloj de su lado, Brasil trabajó hasta el final para quedarse con un histórico triunfo.

La jornada del viernes

Con estos resultados, la actividad del próximo viernes 27, en la segunda fecha del Sudamericano M18 es la siguiente:

  • 10.15: Uruguay v. Argentina 2
  • 11.05: Argentina 1 v. Paraguay
  • 11.55: Brasil v. Chile
  • 12.45: Uruguay v. Paraguay
  • 13.35: Argentina 1 v. Chile
  • 14.25: Brasil v. Argentina 2

A diferencia de los partidos ya jugados, que se jugaron en dos tiempos de 35 minutos, los del viernes serán a dos tiempos de 20 minutos para permitir dos partidos por equipo.

Un cordobés será el nuevo presidente de la UAR

Félix Páez Molina, actual vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), asumirá como presidente del ente rector este 26 de marzo y se convertirá en el primer cordobés en el cargo.

Páez Molina fue oficializado en el cargo el sábado 7 de marzo y este jueves será aprobado en asamblea. El cordobés fue vicepresidente primero de la gestión de Gabriel Travaglini y ahora dirigirá a la UAR por los próximos cuatro años, en medio de negociaciones con World Rugby por la candidatura al Mundial de 2035.

La mesa directiva estará compuesta por Félix Páez Molina (Jockey Club Córdoba) como presidente, Fernando Rizzi (Círculo Universitario de Quilmes) como vicepresidente primero y Jaime Barba (Entre Ríos) como vicepresidente segundo. Rodrigo Roncero (Deportiva Francesa) ocupará el cargo de secretario y Matías Gorosito (Rosario) el de tesorero. La lista de vocales tendrá un total de 16 miembros del interior y ocho de la Urba.

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