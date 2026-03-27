La Capital | Ovación | Argentina

Un triunfo ajustado de Argentina ante un débil rival y con un Lionel Messi que jugó poco en todo sentido

La selección argentina derrotó a la débil Mauritania por 2 a 1, tras un buen primer tiempo y un muy opaco segundo, justo el que jugó Lionel Messi.

27 de marzo 2026 · 20:16hs
Lionel Messi sufrió el partido con Mauritania

FOTOBAIRES

Lionel Messi sufrió el partido con Mauritania, que llegó al descuento al final. Argentina ganó sin brillar.
Enzo Fernández inició el camino de la victoria de Argentina sobre Mauritania.

FOTOBAIRES

Enzo Fernández inició el camino de la victoria de Argentina sobre Mauritania.
Enzo Fernández corre a festejar el 1 a 0 de Argentina a Mauritania.

Enzo Fernández corre a festejar el 1 a 0 de Argentina a Mauritania.
La Bombonera

La Bombonera, sede de los dos últimos amistosos de Argentina antes del Mundial. Sin Lionel Messi, ante Mauritania.

Argentina empieza a despedirse del país para meterse en modo Mundial y ante Mauritania, una selección de tercer o cuarto nivel de Africa, ganó pero no lució. Lionel Messi entró en el complemento, pero apenas se mostró. Un 2 a 1 con sabor a muy poco, con un aceptable primer tiempo y un mediocre segundo.

Lionel Scaloni dijo que Messi iba a jugar los dos partidos, ante Mauritania y el martes con Zambia, pero de entrada fue al banco y en su lugar ingresó Nicolás Paz.
Quedaron afuera Nicolás Tagliafico, Tomás Palacios y Gianluca Prestianni.

Los jugadores salieron a la cancha con una remera de "Joaquín somos todos", en relación a la rotura de ligamentos de rodilla que sufrió en el entrenamiento del jueves, Joaquín Panichelli.

El minuto a minuto de Argentina ante Mauritania

93' GOL DE MAURITANIA. Después de un tiro libre y malas decisiones en el área, llegó el merecido descuento de Lefort.

8' Penal de Senesi, de flojo partido, a Soley y el toque remate del 9 que tapó el Dibu.

64' Otra buena atajada del Dibu ante un buen disparo de fuera del área de Koita

62' Se lo perdió Mauritania, de cabeza debajo del arco de Magassa.

52' Mauritania casi llega al gol, pero el remate de Gassama se fue cerca del palo izquierdo. Unos minutos antes, una canchereada del Dibu casi se paga caro.

ET: Messi, Mastantuono y De Paul a la cancha, afuera Paz, Julián Alvarez y Nico González.

44' Otro remate del lateral derecho Keita, que exigió más al arquero argentino.

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31' GOL DE ARGENTINA: A 25 metros del arco, recto, zurdazo de Nico Paz y segundo tanto argentino.

26' Enzo está dulce y remató desde la medialuna pero se la quedó el arquero. Buena combinación de Almada-González-Paz.

20' Primer remate al arco de Mauritania, del lateral derecho Keita. Contuvo el Dibu.

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16' GOL DE ARGENTINA. El primer tiro al arco fue gol para Argentina. Bien la combinación de Almada-Molina, buen centro del lateral y remate a a la red de Enzo Fernández.

9' Buena acción por izquierda de Nicolás González con Almada, que le dio el pase largo a Julián Alvarez.

>>Leer más: Presencias de Central y Newell's en la caída de la selección argentina sub 20 con Estados Unidos

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