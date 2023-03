En un día especial, Rosario Central homenajeó a sus mujeres

“Entendemos que hemos ganado un territorio, pero falta mucho camino por recorrer. Queremos tener un espacio de charla para debatir sobre muchos temas”, puntualizó Cristinziano en diálogo con Ovación. La dirigente también indicó que apuntan a que esa secretaría “sea mixta porque hay muchos hombres que quieren participar”, y agregó: “Queríamos contar la línea que tiene esta comisión en el tema de género, que no es sólo fútbol femenino. No es que cada mujer que está en el club va allí. El fútbol femenino es una disciplina deportiva a la que no hay que cargarle todo el tema del género, sino que el tema tiene que ser mucho más amplio. De hecho, el fútbol femenino creció muchísimo en relación al crecimiento en la toma de decisión de parte de las mujeres en este ámbito”, dijo Cristinziano.