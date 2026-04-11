Asociación Rosarina de Fútbol: los punteros, Newell's y Unión tienen partidos complicados

La Lepra visita a Aguirre y el equipo de Álvarez a Tiro Federal, este sábado en Rosarina. El líder de la B, Defensores de Funes ante Alianza y se juega la C

Asociación Rosarina de Fútbol. Defensores de Funes, puntero de la Primera B, visita a Alianza Sport. El equipo dirigido por Fabián Belén vienen de ganar el clásico de la ciudad ante Club del Gran Rosario por 3 a 2.

Esta tarde a partir de las 16.30 se disputará la 4ª fecha en la Asociación Rosarina de Fútbol en las tres categorías: A, B y C. Los punteros de Primera A, Newell’s y Unión de Álvarez con 9 puntos tendrán encuentros difíciles cuando visiten a los colistas, Coronel Aguirre y Tiro Federal, respectivamente.

Tanto el rojiverde de Villa Gobernador Gálvez y los tirolenses solo sumaron 1 punto en tres fechas disputadas. Flojo arranque de ambos equipos.

El resto de la fecha en el círculo superior: Morning v. Córdoba, Gálvez v. Provincial, Oriental v. Adiur, Banco v. Pablo VI, El Torito v. San Telmo y Mitre de Pérez v. Central.

En la segunda división (Copa Centenario Asociación Rosarina de Básquet), el destacado se disputará en la cancha de Alianza Sport, el local ante Defensores de Funes, líder de con 9 puntos. Los funenses disputaron el jueves, el partido suspendido ante Club del Gran Rosario y se alzaron con el triunfo por 3 a 2.

Leer más: Central no pudo con uno más e igualó en el debut en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle

El programa: Río Negro v. Botafogo, General Paz v. Leones FC, Tiro Suizo v. Fisherton, 7 de Setiembre v. Defensores Unidos, Club del Gran Rosario v. Bancario y Cesarini v. Social Lux. No fue programado el partido entre Arijón y 1º de Mayo.

Copa Jesús Fava, 1ª C

Con seis cotejos se jugará la Primera C con estos encuentros: María Reina v. Sportivo Silva, 14 de Junio v. 27 de Febrero, San Roque v. Argentino, San José v. Estrella Azul, Olympia v. Sparta y Provincial B v. Sarmiento. El líder Juan XXIII tendrá fecha junto a U. Americana.