En Newell's hay arquero para rato: Josué Reinatti firmó hasta el 2029

Después de ser prestado a Defensa, volvió y cuando tomó el arco no lo dejó más, para transformarse en el titular indiscutible en Newell's

El arquero de 23 años, en la cancha de Unión, donde cumplió una de sus mejores actuaciones en el primer semestre en Newell's.

La vida de Josué Reinatti cambió en apenas un año, de ser prestado a Defensa y Justicia en junio de 2025, sin lugar en el arco rojinegro, a ser referente y figura indiscutible en el equipo de Kudelka. Tras arduas negociaciones, el último viernes el joven arquero extendió su contrato con Newell's hasta diciembre de 2029.

Proveniente de River Plate, el actual guardameta Rojinegro llegó al Parque de la Independencia en 2024 y tuvo la posibilidad de ser titular con la llegada de Mariano Soso a la conducción técnica a fines de ese año.

En 2025, la llegada del costarricense Keylor Navas, lo volvió a dejar sin posibilidades y junto a la dirigencia que comandaba en ese momento Ignacio Astore, optaron que en junio su carrera continuaría a préstamo en Defensa y Justicia. Pero las cosas en el Halcón de Varela no fueron como esperaba.

La firma del contrato

Días después de la firma del contrato, el golero sufrió una fractura en la muñeca derecha, que derivó en una intervención quirúrgicamente. Lamentablemente para Josué, la recuperación le demandó todo el semestre y esa situación no le permitió demostrar sus cualidades en Varela, por ende su regreso a Newell’s se dio en enero.

El panorama no cambió en su regreso a la Lepra. La dupla de entrenadores elegido por la nueva dirigencia encabezada por Ignacio Boero, Favio Orsi y Sergio Gómez, no lo tenía en cuenta, posicionándolo al tercer lugar en orden de prioridades detrás de Gabriel Arias y Williams Barlasina.

Pero el panorama cambió a partir del 25 de febrero, cuando la lamentable lesión de Arias, quien sufrió fractura en el peroné de su pierna izquierda, lo hizo sentar nuevamente en el banco de suplentes, detrás de Barlasina quien ocupó el lugar del ex arquero de Racing.

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La elección de Kudelka

Barlasina, no terminó de convencer al ya técnico en aquel momento, Frank Kudelka, quien reemplazó a la dupla y la oportunidad para Reinatti llegó. El 5 de abril de este año, el guardameta tomó la titularidad frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en la victoria por 2-1 disputada en Santiago del Estero por la fecha 13 del Torneo Apertura y de allí no la soltó más.

Las muy buenas actuaciones bajo los tres palos del arco Leproso, sumado a la juventud (tiene 23 años) y la proyección que muestra hacia futuro, obligaron a la dirigencia de Newell’s a gestionar la extensión de su contrato, que finalizaba en diciembre de 2027, hasta el mismo mes del 2029.

En este Apertura, Josué atajó los seis encuentros disputados hasta el momento, recibió seis goles (uno de Independiente, dos de Boca, dos de Defensa y Justicia y uno ante Banfield), y tuvo dos arcos en cero (Talleres y Banfield). Después de mucho tiempo Newell’s tiene arquero a futuro, y la esperanza que un equipo joven con cimientos en Bella Vista, tiene un fuerte respaldo desde el arco.