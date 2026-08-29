El tiempo en Rosario: el fin de semana cierra con cielo nublado y posibles lluvias Las nubes volvieron a aparecer este sábado y el pronóstico indica que seguirán durante el domingo, a lo que se suma una chance de precipitaciones hacia la noche 29 de agosto 2026 · 19:38hs

La Capital / Archivo El domingo estará nublado y hay posibilidad de que el tiempo sea inestable nuevamente.

La ciudad tendrá un cierre de fin de semana con el tiempo inestable, luego de un sábado en el que el cielo estuvo mayormente nublado durante la tarde y alternó momentos de sol en las primeras horas del día. El pronóstico indica, además, que hay chances de lluvias para la noche de este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo templado, con una temperatura mínima de 9º y una máxima que llegará a los 20º. Se espera que el cielo esté parcialmente nublado durante la mañana y que las condiciones comiencen a desmejorar desde la tarde.

Para entonces, los vientos provenientes del sudoeste se intensificarán, para llegar hasta los 22 kilómetros por hora y dejar el cielo mayormente nublado. Hacia la noche, se esperan lluvias aisladas.

El arranque de la semana será sin lluvias, aunque el sol y las nubes seguirán disputándose el cielo. Para el lunes, se espera cielo algo nublado durante todo el día y temperaturas que apenas no tendrán variaciones respecto a los registros del domingo: la mínima será de 11º y la máxima volverá a rondar los 20º.