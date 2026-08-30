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El Banco Nación consolida su liderazgo y fortaleza patrimonial en el primer semestre del año

La entidad cerró el primer semestre de 2026 con un resultado acumulado de $698.692 millones, lo que representa un crecimiento del 68% a valores constantes respecto del mismo período de 2025, en un contexto caracterizado por una creciente competencia y transformación del sistema financiero

30 de agosto 2026 · 12:05hs
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El Banco Nación consolida su liderazgo y fortaleza patrimonial en el primer semestre del año

El Banco Nación consolida su liderazgo y fortaleza patrimonial en el primer semestre de 2026. Pese a un contexto caracterizado por una creciente competencia y transformación del mercado financiero, la entidad cerró el primer semestre de 2026 con un resultado acumulado de $ 698.692 millones, lo que representa un crecimiento del 68% a valores constantes respecto del mismo período de 2025.

Durante el segundo trimestre, el Banco alcanzó un resultado de $ 770.639 millones y un ROE trimestral de 12,3%.

Los resultados estuvieron acompañados por una significativa mejora de la eficiencia, cuyo ratio se ubicó en el 28% durante el segundo trimestre, reflejando una evolución favorable en la relación entre los ingresos y la estructura de gastos de la entidad.

Al mismo tiempo, el Banco Nación continuó fortaleciendo su posición como principal actor del sistema financiero argentino. Al cierre del segundo trimestre alcanzó una participación de mercado del 17,6% en depósitos del sector privado y del 19,2% en préstamos al sector privado, con incrementos de 179 y 211 puntos básicos, respectivamente, respecto del segundo trimestre de 2025.

Esta evolución se sostiene sobre una sólida posición patrimonial, con un ratio de capital del 37,5%, que constituye un respaldo relevante para continuar ampliando la capacidad de financiamiento del Banco y acompañando las necesidades de las familias y de los sectores productivos.

En materia de calidad de activos, la cartera irregular representó el 6,05% de las financiaciones al sector privado, con una cobertura mediante previsiones del 110%. El Banco continúa mostrando adecuados niveles de cobertura y capitalización.

El Banco Nación reafirma su presencia federal y su compromiso de continuar ampliando el crédito, fortaleciendo su capacidad de captación y mejorando sus niveles de eficiencia, con el objetivo de acompañar el desarrollo económico y productivo de la Argentina.

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