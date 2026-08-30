Llega a Rosario una obra "inmersiva, sensorial y participativa" de Marta Minujín

El "portal inflable y luminoso" de 15 metros de altura estará en la explanada del Castagnino y tendrá entrada gratuita

Una obra de Marta Minujín que propone "una experiencia artística inmersiva, sensorial y participativa" se inaugurará en la explanada del Museo Castagnino el próximo viernes 11 de septiembre, con entrada gratuita.

La "Escultura de los deseos", de 15 metros de altura, 10 de profundidad y 7 de base, es una gran escultura blanda compuesta por veinte formas entrelazadas que construyen un "portal inflable y luminoso", concebida para ser recorrida por su exterior y su interior en una interacción directa con el público.

Los visitantes podrán recorrerla rodeados de formas ondulantes, colores vibrantes y sonidos de la naturaleza. En este entorno, "la obra invita a susurrar deseos, transformando la experiencia en un acto íntimo y colectivo a la vez".

La "Escultura de los deseos" retoma el espíritu experimental de las primeras esculturas de colchones que Minujín desarrolló en la década de 1960: espacios lúdicos, participativos y pensados para ser vividos desde adentro. Sus patrones fluorescentes y su escala monumental intensifican la percepción y convierten el espacio en un territorio de juego y exploración.

Desde el 11 de septiembre

Se inaugurará el viernes 11 de septiembre, a las 19, y podrá visitarse hasta el 12 de octubre, de miércoles a viernes de 13 a 19, y los fines de semana de 10 a 19. Fuera de los horarios de visita podrá verse desde el exterior. Estará en la explanada del Museo Castagnino, Pellegrini y Oroño.

La obra fue presentada por primera vez en 2017 en Buenos Aires, junto al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), y en 2025 en el Museo de Arte Contemporáneo de Arabia Saudita (Samoca), en Riad.

Marta Minujín es una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo latinoamericano y una referente del arte de vanguardia de las décadas de 1960 y 1970. Su obra fue fundamental en el desarrollo del happening, el arte participativo y las prácticas vinculadas a los medios de comunicación de masas.