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La AFA sancionó a un árbitro rosarino tras el escándalo en Riestra frente a Vélez

La AFA reconoció que el rosarino Nazareno Arasa y Diego Ceballos, que estaba a cargo del VAR, se equivocaron en una jugada determinante del partido

30 de agosto 2026 · 16:46hs
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El árbitro rosarino Nazareno Arasa fue sancionado por la AFA.

El árbitro rosarino Nazareno Arasa fue sancionado por la AFA.

Fue el escándalo del fin de semana. Y tuvo un protagonista rosarino: el árbitro Nazareno Arasa. Fue por un increíble gol anulado a Vélez ante Deportivo Riestra, lo que hubiera la victoria del Fortín. De manera inusual el mismo sábado que se disputó el partido, la AFA reconoció la equivocación y anunció rápidamente la suspensión de Nazareno Arasa y Diego Ceballos, este último encargado del VAR.

Si bien se trató de un error grosero, fue más que llamativo la forma de comunicarlo y la celeridad de la decisión de parte de la AFA, que lo informó a través de sus redes sociales.

En el Bajo Flores, el Malevo empezó ganándole al Fortín con el gol de González. Pero Vélez llegó al empate a los 76 minutos por intermedio de Facundo Miño en contra.

Y poco después se dio la jugada insólita. Manuel Lanzini anotó el segundo, pero entre las quejas locales el VAR comandado por Ceballos convocó a Arasa a revisar la acción.

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La jugada de la polémica

Hasta que se vio al árbitro señalando la pequeña pantalla mientras le reiteraban el salto previo de Dilan Godoy junto a Cristian Paz. Arasa volvió al campo a comunicar su decisión e inventó la existencia de "un contacto" sobre el defensor de Riestra para anular el tanto.

En la noche del sábado, la cuenta oficial de AFA sorprendió al publicar: "La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) y su Secretaría técnica resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield. Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente".

Y hay que recordar que Diego Ceballos fue el árbitro que cometió un error histórico cobrando un penal a favor de Boca, en una falta que fue claramente afuera el área, en la final ante Central en la Copa Argentina 2015.

El comunicado de AFA

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