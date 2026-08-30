El póker ganador de Messi: los cuatro golazos del rosarino para el triunfo de Inter Miami De la mano de Lionel Messi, Inter Miami ganó 7 a 1 y espera la llegada del DT Kily González. Se juntarán los dos rosarinos 30 de agosto 2026 · 19:28hs

Lionel Messi fue ovacionado en Inter Miami.

Con póker de goles y asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami le pasó por encima al Montreal de Alexis Sánchez. El show fue todo del 10. Cuando parecía que la visita estaba reaccionando, el genio argentino se encargó de dejarlos sin respuesta.

Leo cerró la noche con 4 goles (3 golazos) y 1 asistencia fantástica para Lucho Suárez. Y gracias a su tremenda actuación, se colocó como líder goleador de la MLS y sacó a su equipo de su mala racha.

Messi llegó a los 927 goles en su carrera profesional. El único que lo supera es Cristiano Ronaldo, con 978, pero habiendo jugado162 partidos más.

El resultado significó el retorno al triunfo para el equipo de Florida, quebrando una racha adversa de cinco compromisos oficiales sin sumar de a tres, bajo la dirección técnica interina de Ángel Guillermo Hoyos a la espera de la habilitación del rosarino Cristian Kily González.

La superioridad del elenco local sobre el conjunto canadiense se tradujo rápidamente en situaciones de peligro en el arco rival. Los otros goles los hicieron Shaw, Suárez y Casemiro. Inter al fin se impuso 7 a 1 y Lionel cerró la noche con una asistencia fantástica para Lucho Suárez. Leer más: Newell's: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes Los golazos de Messi A poker. Sit back and enjoy the magic. pic.twitter.com/Z2xiX03Bxp — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026