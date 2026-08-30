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La Capital | Motores | siniestros viales

Los siniestros viales provocan una víctima fatal al día en Santa Fe: vehículos y zonas de riesgo

El Observatorio Vial de la APSV detalló la cantidad de personas fallecidas durante lo que va del 2026 en hechos viales en todo el territorio santafesino. El ranking de vehículos y departamentos con más accidentes

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

30 de agosto 2026 · 15:48hs
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Los siniestros viales provocaron al menos 231 víctimas fatales en Santa Fe durante 2026.

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Los siniestros viales provocaron al menos 231 víctimas fatales en Santa Fe durante 2026.

Los siniestros viales generan dolorosas pérdidas casi todos los días en la provincia, así sean en autopistas, rutas, caminos rurales o las calles de la ciudad. En los últimos tres años, desde el 1º de enero de 2024 al 23 de agosto de 2026, Santa Fe mantiene un promedio de casi una víctima fatal en hechos viales por día, con una muerte de estas características cada 24,3 horas.

Las cifras se desprenden de los informes realizados por el Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, con los datos consolidados de 2024 y preliminares de 2025 y 2026, por lo que la cifra podría ser superior.

Acatar las normas de seguridad y respetar el tránsito resulta esencial para que estos números sean cada vez menores en la provincia, pero las condiciones de varias rutas y autopistas provocan choques o despistes que se cargan con la vida de muchas personas al año.

A su vez, los departamentos que más víctimas tuvieron a lo largo de 2026 fueron Rosario y La Capital, con los dos principales centros urbanos de la provincia como protagonistas. Tanto Rosario como la ciudad de Santa Fe cuentan con una confluencia de autopistas, avenidas de circunvalación, tránsito pesado e intenso flujo de motos que ponen el foco del riesgo en sus ejidos urbanos, con ambas áreas como objetivos prioritarios para los trabajos de intervención en controles de seguridad.

Durante este año, hasta el pasado domingo 23 de agosto, se acumularon 231 víctimas fatales en 235 días en la provincia, un registro similar al de sus antecesores. En 2024, la cifra se completó con 369 muertes en 366 días (año bisiesto) y, en 2025, la cantidad de decesos descendió a 355 en 365 jornadas. Si bien los números van en caída de un año al otro, el promedio de muertes por cada 24 horas se mantiene cercano a una víctima diaria.

Las motos, el vehículo de mayor riesgo

El informe del Observatorio Vial de la APSV indicó qué tipo de vehículo conducía cada una de las 231 víctimas fatales, entre las que también se contemplaron los casos de los peatones que fallecieron a causa de un siniestro que involucró a algún medio de transporte.

Las motos son por amplia diferencia las que mayor cantidad de muertes protagonizaron en Santa Fe durante 2026, ya que 108 personas perdieron la vida conduciendo un vehículo de estas características, en colisiones, despistes o accidentes en diferentes puntos de la provincia.

Unos 108 motociclistas fallecieron en siniestros viales en Santa Fe este año.

Unos 108 motociclistas fallecieron en siniestros viales en Santa Fe este año.

En tanto, los autos representaron 51 víctimas fatales en lo que va del año y se posicionaron en el segundo lugar del ranking. En tercer lugar, 28 peatones fallecieron en este 2026 tras sufrir un siniestro con algún tipo de vehículo, la mayoría de ellos dentro de la ciudad de Rosario (9) y un caso más que se registró en el límite con Villa Gobernador Gálvez, en la avenida Circunvalación.

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Por otro lado, los demás vehículos que figuran dentro de este ranking son: utilitarios y pick-ups (22 víctimas fatales), bicicletes (9), camiones (8), transportes de larga distancia (2), cuatriciclos (2) y tractores (1).

Los días más peligrosos de la semana

Sin lugar a dudas, los fines de semana son los días que mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en Santa Fe, con una marcada tendencia del domingo como la jornada más complicada de la semana.

Durante el acumulado de todos los domingos de este 2026, se registraron un total de 49 fallecimientos en siniestros viales en la provincia, una cifra que representa el 21,2% de todas las muertes en hechos viales. A su vez, los viernes y sábados también se establecen como jornadas de verdadero riesgo, con 40 víctimas y el 17,3% del porcentaje total cada una. Los fines de semana concentran un 55,8% de los siniestros viales fatales en la provincia, con 129 fallecimientos a lo largo del 2026.

En contraposición, los restantes cuatro días de la semana figuran por debajo, pero no por ello con cifras menores que pasarían por alto. En el acumulado de los lunes, se registraron 27 fallecimientos, un 11,7%, mientras que los martes representaron 26 de ellas, un 11,3%. Finalmente, los jueves figuran con 25 víctimas y un 10,8%, mientras que los miércoles se establecieron como el día con menor cantidad de muertes, con 24 decesos y un 10,4% del total.

Los departamentos con más víctimas

El número de víctimas fatales consignado por la APSV contempla toda la extensión del territorio santafesino, pero, tal como se señaló previamente en esta nota, Rosario y la ciudad de Santa Fe, representan la mayor cantidad de víctimas fatales de la provincia.

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Este trágico ranking lo encabeza el departamento de Rosario, que acumuló 51 fallecimientos en siniestros viales en lo que va del 2026, un 22.1% del total. En tanto, La Capital representó 34 decesos y el 14,7%, mientras que Las Colonias figura en la tercera posición con 21 muertes y el 9,1%.

La lista se completa de la siguiente manera: San Lorenzo (19 víctimas), General Obligado (17) San Martín (14), Castellanos (13), General López (11), Vera (10), San Cristóbal (9), Iriondo (9), Caseros (7), San Jerónimo (6), 9 de Julio (3), Constitución (3), Belgrano (2), San Javier (1) y San Justo (1). El único departamento que no registró ningún fallecimiento en hechos viales fue Garay.

La ruta nacional 34 es una de las que más víctimas dejó en los últimos años.

La ruta nacional 34 es una de las que más víctimas dejó en los últimos años.

El tercer departamento de mayor riesgo

El relevamiento del Observatorio Vial demostró que Las Colonias es el tercer departamento con mayor cantidad de siniestros viales fatales luego de Rosario y La Capital, sin tener un centro urbano de las dimensiones de las dos principales ciudades de la provincia.

En lo que va del 2026, Las Colonias sufrió una cantidad considerable de víctimas fatales por hechos viales y ya superó a las cantidades registradas en todo el 2024 (17 fallecimientos) y todo el 2025 (18), con un incremento importante y cuatro meses completos por delante.

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A diferencia de Rosario y La Capital, en las que los siniestros se relacionan mayormente a las áreas metropolitanas, los registros de la mortalidad en Las Colonias se distribuyen a lo largo y ancho de su extensión, con numerosa cantidad de muertes de conductores de motos y peatones. En este departamento se registraron además dos víctimas que conducían cuatriciclos, uno el 12 de marzo en la ruta provincial 67-S, en las inmediaciones de San Jerónimo Norte, y el otro el 3 de julio en la RP 62, en un siniestro que involucró a un camión con acoplado cerca de la localidad de Providencia.

Tragedias múltiples en Santa Fe

Los trágicos hechos viales que generaron múltiples víctimas fatales en la provincia fueron un importante problema durante este año. Unos 22 siniestros provocaron más de una muerte en diferentes puntos de Santa Fe, con tres casos que dejaron cuatro fallecidos en una misma secuencia.

El pasado domingo 12 de abril perdieron la vida cuatro personas que viajaban en una pick-up, tras un choque contra un camión en el kilómetro 134 de la ruta nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín, en el departamento de San Martín. Dos meses más tarde, el viernes 5 de junio, un fuerte impacto dejó otras cuatro víctimas en el kilómetro 16 de la ruta provincial 94, en General López, tres de ellas se trasladaban en una pick-up, mientras que el cuarto fallecido iba en un auto particular. Días después, el sábado 27 de junio, otras cuatro personas que viajaban en auto murieron en el kilómetro 95 de la ruta provincial 26, en Caseros.

Por otro lado, el domingo 19 de julio se vivió otro trágico episodio que dejó tres personas muertas en el kilómetro 178 de la ruta provincial 14. Las víctimas viajaban en un auto particular que impactó contra una pick-up. A su vez, se acumularon otros 18 hechos que registraron dos fallecimientos cada uno, completando el total de los 22 siniestros viales con múltiples decesos en Santa Fe durante 2026.

El mapa de víctimas en Santa Fe en 2026

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