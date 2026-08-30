Pésima campaña y despido: Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres El DT casildense Jorge Sampaoli finalizó su vínculo con el club cordobés luego del empate sin goles ante Central Córdoba 30 de agosto 2026 · 19:01hs

Jorge Sampaoli ya no es más el entrenador de Talleres.

Jorge Sampaoli dejó de ser este domingo el director técnico de Talleres. El club cordobés confirmó la finalización del vínculo mediante un comunicado oficial, un día después del empate 0-0 ante Central Córdoba por la séptima fecha del torneo Clausura.

La salida se produjo en medio de un presente complicado para la T, que apenas consiguió una victoria en las primeras siete jornadas y quedó último en la Zona A, con cinco puntos.

El empate ante el conjunto santiagueño, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, volvió a generar cuestionamientos de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos y cánticos contra el entrenador y la dirigencia.

Suplantó a Tevez Sampaoli había asumido en junio para reemplazar a Carlos Tevez y firmó un contrato de 18 meses, en lo que había sido su regreso al fútbol argentino después de 26 años.

Tras una etapa marcada por los malos resultados y con el equipo lejos de los puestos de clasificación, la institución anunció ahora el final de su ciclo y adelantó que en los próximos días comunicará quién quedará a cargo del plantel profesional para la continuidad del campeonato. * .



https://t.co/ScnBSvgoq0 pic.twitter.com/8wopb1JON7 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) August 30, 2026 Leer más: Newell's: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes Los encuentros de Sampaoli como DT en Talleres Newell's 1-0 Talleres

Talleres 1-3 Vélez

Platense 0-4 Talleres

Talleres 0-3 Lanús

Gimnasia (M) 3-1 Talleres

Talleres 2-2 Rosario Central

Talleres 0-0 Central Córdoba (SdE) El comunicado de Sampaoli "A VECES, LAS COSAS NO SALEN. ME DUELE MUCHÍSIMO PORQUE HACE AÑOS DESEO DIRIGIR EN EL FÚTBOL ARGENTINO". Sampaoli abrió su corazón y le dedicó un emocionante mensaje a los hinchas de Talleres luego de su salida del club, dónde solamente cosechó 1 triunfo en 7 partidos disputados. pic.twitter.com/CPFdD6pseP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026