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Pésima campaña y despido: Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres

El DT casildense Jorge Sampaoli finalizó su vínculo con el club cordobés luego del empate sin goles ante Central Córdoba

30 de agosto 2026 · 19:01hs
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Jorge Sampaoli ya no es más el entrenador de Talleres.

Jorge Sampaoli ya no es más el entrenador de Talleres.

Jorge Sampaoli dejó de ser este domingo el director técnico de Talleres. El club cordobés confirmó la finalización del vínculo mediante un comunicado oficial, un día después del empate 0-0 ante Central Córdoba por la séptima fecha del torneo Clausura.

La salida se produjo en medio de un presente complicado para la T, que apenas consiguió una victoria en las primeras siete jornadas y quedó último en la Zona A, con cinco puntos.

El empate ante el conjunto santiagueño, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, volvió a generar cuestionamientos de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos y cánticos contra el entrenador y la dirigencia.

Suplantó a Tevez

Sampaoli había asumido en junio para reemplazar a Carlos Tevez y firmó un contrato de 18 meses, en lo que había sido su regreso al fútbol argentino después de 26 años.

Tras una etapa marcada por los malos resultados y con el equipo lejos de los puestos de clasificación, la institución anunció ahora el final de su ciclo y adelantó que en los próximos días comunicará quién quedará a cargo del plantel profesional para la continuidad del campeonato.

Leer más: Newell's: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes

Los encuentros de Sampaoli como DT en Talleres

  • Newell's 1-0 Talleres
  • Talleres 1-3 Vélez
  • Platense 0-4 Talleres
  • Talleres 0-3 Lanús
  • Gimnasia (M) 3-1 Talleres
  • Talleres 2-2 Rosario Central
  • Talleres 0-0 Central Córdoba (SdE)

El comunicado de Sampaoli

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