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Se descompensó el presidente de Unión durante la inauguración del estadio Invencible Santa Fe

Luis Spahn estuvo presente en la apertura oficial del nuevo estadio multipropósito, pero debió ser asistido y posteriormente trasladado a un centro médico

29 de agosto 2026 · 15:47hs
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La inauguración del estadio Invencible Santa Fe se desarrolló este sábado y

La inauguración del estadio Invencible Santa Fe se desarrolló este sábado y, durante la ceremonia, se descompensó el presidente de Unión.

Este sábado se inauguró el Invencible Santa Fe, el nuevo estadio multipropósito construido en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la zona sur de la capital provincial. Sin embargo, la jornada tuvo un momento de tensión cuando el presidente de Unión, Luis Spahn, presente en el lugar, sufrió una descompensación.

Hace una semana, se inauguro el estadio Invencible Rosario. Ambos serán escenarios de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se celebrarán entre el 12 y el 26 de septiembre.

La puesta en marcha del escenario santafesino, este sábado, contó con la presencia de múltiples invitados. Spahn participó del acto de inauguración y estuvo presente durante el tradicional corte de cintas. Sin embargo, poco después comenzó a sentirse mal y tuvo que recibir asistencia médica en el lugar.

El presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn.

El presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió a la situación que atravesó el presidente de Unión y contó cómo se produjo la asistencia: "Justo estaba en el corte de cinta y vinieron personas a decirme si podía acercarme. Como siempre pasa cuando hay alguien descompuesto en un acto, me acerco a ver si no hay otro médico y ya estaba siendo atendido".

El intendente, que además es médico, señaló que, en principio, Spahn habría sufrido una posible lipotimia, en un contexto en el que además presentaba un cuadro bronquial. "Le bajó la presión, fue atendido y derivado a un centro de la ciudad", detalló el mandatario santafesino.

Una obra que ya está lista para los Juegos Suramericanos

Más allá del episodio protagonizado por Spahn, la jornada tuvo como eje central la inauguración del Invencible Santa Fe, una infraestructura que tendrá un papel destacado durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Como parte del estreno, el estadio recibió una fecha de la Copa Santa Fe de Handball para evaluar distintos aspectos vinculados con la organización, la competencia y el funcionamiento del escenario deportivo.

Segundo estadio inaugurado

El sábado pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró el Estadio Multipropósito Invencible Rosario, una de las principales obras impulsadas por el gobierno provincial para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Ubicado en el predio del Estadio Municipal, en la intersección de Ovidio Lagos y Dante Alighieri, el nuevo recinto se integra al polo deportivo del parque Independencia. Su estreno fue inmediato: tras el corte de cinta, la cancha recibió los triangulares masculinos de vóley de la Copa Santa Fe.

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