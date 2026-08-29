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Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña

El fuego se propagó este sábado por la tarde en una vivienda de Urquiza al 4900 y aún se desconocen las causas que lo originaron

29 de agosto 2026 · 18:31hs
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El incendio fue abordado en primera instancia por los bomberos voluntarios

El incendio fue abordado en primera instancia por los bomberos voluntarios, a los que se sumó una dotación de bomberos zapadores.

Una mujer murió este sábado tras el incendio de una casa en Urquiza al 4900, en barrio Ludueña. Personal de bomberos voluntarios y zapadores acudieron al lugar, pudieron controlar el fuego y la situación no se propagó hacia otras viviendas.

Las primeras informaciones brindadas por Bomberos Zapadores indican que las actuaciones se desarrollaron apenas pasadas las 17 de este sábado, cuando una casa comenzó a incendiarse en Urquiza al 4900.

Personal de ambos cuerpos de bomberos llegaron hasta el lugar para comenzar las tareas de extinción y pudieron controlar las llamas.

Al momento de iniciar las tareas de búsqueda, encontraron a la mujer fallecida dentro de la vivienda, de quien no trascendió su edad ni identidad. A su vez, resta conocerse cómo se originó el fuego.

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