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Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

El hombre de 34 años fue hallado en Rosario y se encontraba con familiares

30 de agosto 2026 · 19:26hs
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Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Un hombre de 34 años que vive en Maciel y era intensamente buscado luego de ser visto por última vez en Rosario el pasado miércoles, fue localizado en esta última ciudad este domingo y está fuera de peligro.

La Fiscalía Regional 2 indicó que Emilio José Dubini, de 34 años, se encontraba con familiares, aunque no aportaron mayores detalles. Según trascendió, el hombre habría sido trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), ya que presenta una falla renal que lo obliga a medicarse diariamente.

La última vez que había sido visto fue el pasado miércoles por la mañana en Zeballos y San Martín, cuando Dubini se dirigía a su trabajo como secretario administrativo en sanatorios.

El hombre de 34 años es oriundo de Puerto Gaboto, vive en Maciel y trabaja en Rosario, pero esa mañana su jefe se comunicó con la hermana de Dubini para decirle que no había llegado. Finalmente, tras cuatro días de búsqueda fue encontrado fuera de peligro.

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