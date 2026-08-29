Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales en Países Bajos

La selección argentina de hockey sobre césped empató 1 a 1 en la final y luego se impuso en la definición por penales australianos

En una definición histórica, Las Leonas ganaron este sábado la final del Mundial 2026. La selección argentina de hockey sobre césped venció Países Bajos y consiguió su tercer campeonato ante uno de los anfitriones del torneo.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara festejó en Amstelveen gracias al triunfo por 3 a 1 en la definición por penales australianos . El marcador había quedado igualado en un gol después de los cuatro cuartos de juego.

La capitana María José Granatto marcó el único tanto albiceleste de la jornada. Después, Cristina Cosentino atajó dos de los cuatro remates de las europeas en el desempate y se convirtió en una de las figuras del encuentro.

El equipo local se puso en ventaja en el último minuto del segundo cuarto. Yibbi Jansen definió con extrem precisión en un córner corto y las holandesas festejaron primero gracias a un remate potente, bajo y esquinado.

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Cuando faltaban poco más de seis minutos para el final, Majo Granatto empató el partido y reavivó la ilusión albiceleste para conseguir la revancha del Mundial 2022. En este caso, la capitana aprovechó un desvío en el corazón del área y superó a la arquera Anne Veenendaal.

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A la hora de los penales australianos, Argentina inclinó la balanza a su favor de entrada. Países Bajos tuvo el primer remate, Pier Sanders falló y la bocha salió cerca del costado izquierdo del arco.

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Victoria Granatto puso en ventaja a la selecció nacional y después llegó la hora de la China Cosentino. La arquera albiceleste contuvo dos disparos de Felice Albers y también evitó el gol de Freeke Moes. Para bajar el telón de la final, Sofía Cairo convirtió el último tanto del torneo.

¿Cuántos mundiales ganaron Las Leonas?

El seleccionado femenino de hockey sobre césped de Argentina ganó tres mundiales. La última conquista fue en 2010, cuando el combinado nacional fue anfitrión en Rosario.

El primer título del historial albiceleste corresponde a la final disputada en 2002, en Perth. En la última edición de 2022, Las Leonas llegaron a la final, pero Países Bajos ganó por 3 a 1. Esta vez, las sudamericanas cantaron victoria tras el empate en tiempo reglamentario.