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Turismo Nacional: festejo de Bigand por el Saturni Racing en Oberá

El equipo de Bigand se volvió chocho de Oberá, por la octava fecha del Turismo Nacional. Podio de Damiani en la C3 y victoria de Coltrinari en la C2

30 de agosto 2026 · 19:19hs
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Francisco Coltrinari contiene al rafaelino Juani Canela en Oberá. Victoria del salteño en la C2 del Turismo Nacional y del Saturni Racing.

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Francisco Coltrinari contiene al rafaelino Juani Canela en Oberá. Victoria del salteño en la C2 del Turismo Nacional y del Saturni Racing.
EL sólido líder de la C3

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EL sólido líder de la C3, Agustín Canapino, contiene a Bautista Damiani, del Saturni Racing de Bigand.

Julián Santero ganó la octava fecha del Turismo Nacional en Oberá, pero el gran ganador fue Agustín Canapino, que lo escoltó y le sacó una gran ventaja a su escolta Facundo Chapur, a cuatro carreras del final. El podio lo completo Bautista Damiani, el primero en la Clase 3 en el Saturni Racing de Bigand, que además se agendó el triunfo de Francisco Coltrinari, que le valió la cima del campeonato de la Clase 2.

Con el Virtus que estrenó en Rosario y que llevó para esta fecha al Ambrogio Racing, el campeón de la C3 se impuso de punta a punta en una carrera anodina, mientras Canapino no pudo pelearle pero ensanchó a 62 puntos su ventaja ante Chapur, octavo.

El mejor de la región fue el parejense Leandro Carducci (12º) y luego el santafesino Miguel Ciaurro (14º), el baigorriense Leo Larrauri (16º), el de Totoras Ramiro Cano (17º) y el venadense Ever Franetovich (20º). Abandonaron el rosense Lucas Tedeschi, Facundo Ardusso de Las Parejas y el de Capitán Bermúdez Fabián Yananntuoni.

>>Leer más: Turismo Nacional en San Juan: Canapino sacó oro en polvo y hubo gran protagonismo regional

El triunfo de Bigand en la C2

En la C2, Francisco Coltrinari ganó la serie más rápida de la mañana y venció de principio a fin sobre el rafaelino Juan Ignacio Canela. Ahora quedó líder y su escolta es Exequiel Bastidas, del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez, que completó el podio.

Canela igualó su mejor resultado en el TN pero se le escapó la chance de la primera victoria. Y el rosarino Santino Balerini no pudo ver la bandera a cuadros

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