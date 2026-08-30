Zona sur: mataron a balazos a un joven de 26 años

Cristian Agustín Robles fue atacado este sábado por dos personas que ingresaron por un pasillo hasta la vivienda de Ayacucho al 4100

Un joven de 26 años murió este domingo tras haber sido atacado a balazos en la zona sur de Rosario. La víctima fue identificada como Cristian Agustín Robles, quien había recibido disparos en el cuello y el tórax durante un ataque ocurrido el sábado por la tarde en inmediaciones de Ayacucho al 4100.

Según los primeros indicios de la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 19.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego. De acuerdo con los testimonios recogidos hasta el momento, dos personas que todavía no fueron identificadas ingresaron por un pasillo que conduce a la vivienda y efectuaron varios disparos.

Robles se encontraba en una especie de patio delantero del domicilio cuando fue alcanzado por los proyectiles. Tras el ataque, fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Provincial, donde quedó internado con heridas de arma de fuego en el cuello y el tórax.

Durante la madrugada de este domingo, las autoridades del centro asistencial informaron su fallecimiento como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

La investigación quedó a cargo del fiscal Franco Tassini, de la Unidad especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2. El funcionario ordenó el trabajo del gabinete criminalístico en la escena para realizar el relevamiento del lugar, tomar fotografías y levantar rastros.

Además, se dispuso la toma de testimonios a familiares y vecinos que puedan aportar información y el relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona. La Fiscalía mantiene medidas investigativas en curso para identificar a los agresores y determinar el móvil del homicidio.