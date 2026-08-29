Las Leonas, campeonas mundiales: el dato con fuerte impacto en el hóckey de Rosario

Las Leonas volvieron a hacerlo. En Países Bajos, y ante el poderoso equipo local, que iba por su cuarto título en fila, la selección argentina de hóckey femenino obtuvo el campeonato mundial 2026 y de ese modo sumó su tercera estrella en la historia de este deporte.
El primero, Las Leones lo habían conseguido en el Mundial de 2002, en Perth (Australia). Y el segundo nada menos que en Rosario, en 2010, en un torneo en el que la rosarina Luciana Aymar brilló de principio a fin. En la final derrotaron 3 a 1, también a Países Bajos, con dos goles de Lucha.
Allí, en Países Bajos, que compartió la organización del Mundial 2026 con Bélgica, Aymar obtuvo el enésimo reconocimiento de su carrera y probablemente el más importante de todos: la designaron como la mejor jugadora de hockey de la historia.
El plantel de Las Leonas
El plantel argentino que acaba de consagrarse por tercera vez en un Mundial estuvo integrado por las arqueras Cristina Cosentino y Mercedes Artola, las defensoras Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Toccalino, MIlagros Alastra, Emma Knobl y Juana Castellaro, las volantes Sofía Cairo, Agostina Alonso, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz y Brisa Bruggeser, y las delanteras María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz y Lara Casas.
El dato negativo es que en este plantel de 20 jugadoras no hay ninguna rosarina o que juegue en algún club de Rosario, una ciudad que siempre aportó recursos humanos a Las Leonas, aunque no fueran muchas. Es más, entre las flamantes campeonas ni siquiera hay una jugadora nacida en la provincia.
Este detalle sin dudas contrasta con la historia y sobre todo con el hecho de que la ciudad vio nacer y formarse como jugadora precisamente a la mejor de todos los tiempos, a la Messi del hockey, quien este sábado estuvo presente en la final ante Países Bajos y festejó el título argentino como una hincha más.
Los laureles de Lucha
Aymar fue dos veces campeona del mundo y en ocho ocasiones fue elegica como la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Hockey. Además, logró cuatro medallas olímpicas y seis Champios Trophy.