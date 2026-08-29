Las Leonas, campeonas mundiales: el dato con fuerte impacto en el hóckey de Rosario

Se consagraron ante Países Bajos, precisamente en ese país, y consiguieron la tercera estrella para el hockey femenino del país

Las Leonas, otra vez campeonas mundiales. Vencieron por penales a Países Bajos y obtuvieron su tercera estrella. En el plantel no hay jugadoras de Rosario.

Las Leonas volvieron a hacerlo. En Países Bajos, y ante el poderoso equipo local, que iba por su cuarto título en fila, la selección argentina de hóckey femenino obtuvo el campeonato mundial 2026 y de ese modo sumó su tercera estrella en la historia de este deporte.

El primero, Las Leones lo habían conseguido en el Mundial de 2002, en Perth (Australia). Y el segundo nada menos que en Rosario, en 2010, en un torneo en el que la rosarina Luciana Aymar brilló de principio a fin. En la final derrotaron 3 a 1, también a Países Bajos, con dos goles de Lucha.

Allí, en Países Bajos, que compartió la organización del Mundial 2026 con Bélgica, Aymar obtuvo el enésimo reconocimiento de su carrera y probablemente el más importante de todos: la designaron como la mejor jugadora de hockey de la historia.

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El plantel de Las Leonas

El plantel argentino que acaba de consagrarse por tercera vez en un Mundial estuvo integrado por las arqueras Cristina Cosentino y Mercedes Artola, las defensoras Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Toccalino, MIlagros Alastra, Emma Knobl y Juana Castellaro, las volantes Sofía Cairo, Agostina Alonso, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz y Brisa Bruggeser, y las delanteras María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz y Lara Casas.

El dato negativo es que en este plantel de 20 jugadoras no hay ninguna rosarina o que juegue en algún club de Rosario, una ciudad que siempre aportó recursos humanos a Las Leonas, aunque no fueran muchas. Es más, entre las flamantes campeonas ni siquiera hay una jugadora nacida en la provincia.

Este detalle sin dudas contrasta con la historia y sobre todo con el hecho de que la ciudad vio nacer y formarse como jugadora precisamente a la mejor de todos los tiempos, a la Messi del hockey, quien este sábado estuvo presente en la final ante Países Bajos y festejó el título argentino como una hincha más.

Los laureles de Lucha

Aymar fue dos veces campeona del mundo y en ocho ocasiones fue elegica como la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Hockey. Además, logró cuatro medallas olímpicas y seis Champios Trophy.