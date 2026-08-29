Jorge Almirón: "No sé si será por el clásico, que los jugadores no se quieren perder ese partido"

El entrenador analizó la derrota de Central y planteó que quizás el desempeño de los futbolistas obedeció a que "todos quieren llegar bien" al encuentro con Newell's

"No sé si será por el clásico, que los jugadores no se quieren perder ese partido". Jorge Almirón lo expresó durante la conferencia de prensa posterior a la derrota de Central frente a Gimnasia por 2 a 1 en el Gigante. No fue su única frase al respecto. Habló de un conjunto al que le faltó "dinámica para generar" y volvió a decir que el desempeño de los jugadores pudo obedecer a que "todos quieren llegar bien" al partido contra Newell's.

"No fue nuestro mejor partido. No es el nivel que veníamos mostrando, con dinámica y confianza. Arriba llegó muy poco la pelota. Pero no jugando nuestra mejor versión, estuvimos más cerca de ganar. Duele", fueron las primeras palabras de Almirón.

"Previo al clásico, la gente viene a la cancha para que el equipo muestre otra cosa. Es normal que haya esa presión y quiere que el equipo muestre un buen juego. Estamos golpeados. Este grupo se va a levantar. Tenemos una semana para prepararnos para el clásico", agregó.

"El empate hubiese estado bien. No sé si pesó un poco lo del clásico, que todos quieran llegar bien . Por momentos dejamos espacios libres, el rival se agazapa y cuando tiene espacios los aprovecha", manifestó Almirón, quien agregó que la salida de Ovando fue porque le "pidió el cambio".

>> Leer más: Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

"Salvo hoy, el equipo siempre fue dinámico para generar. No sé si será por el clásico, que no se quieren perder ese partido", planteó el entrenador sobre un posible motivo para una caída del rendimiento, aunque de inmediato sostuvo que "no hay excusas".

Con respecto a los cuestionamientos que recibió de los hinchas, dijo: "No tengo nada que mencionar sobre eso. Estamos bien. No es la primera vez que pasa que perdemos de local".

Almirón y los problemas de resolución

Almirón planteó que un problema ante Gimnasia fue la falta de resolución en ataque. "Elegimos mal en los últimos metros", señaló.

Otra crítica que hizo el entrenador fueron los espacios que le otorgaron al rival. "Dejamos zonas desiertas por el ímpetu de querer ganar. Hay que retomar el orden. Eso se puede corregir fácil", dijo.

"Marco (Ruben) jugó bien. Hacía mucho que no jugaba", opinó el entrenador sobre el partido del goleador canalla.

>> Leer más: Novedades en el equipo de Central: Jorge Almirón apuesta fuerte con el ingreso de Marco Ruben

Cuando se le preguntó si entendió que hubo fallas en los tantos de Gimnasia, declaró: "En los goles siempre hay aciertos y errores. No soy de juzgar esas cosas. Analizo hacia adentro".

"Cuando te toca perder, no jugando un gran partido, es normal que la gente exija más. Lo tomamos como debe ser y debemos prepararnos para lo que sigue. Confío en los jugadores y en el equipo", manifestó.